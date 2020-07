Díaz erige a Feijóo como "el mejor representante del arte de la mentira política": "Es lo único que sabe hacer"

La alianza de izquierdas, en el noveno día de campaña, ha reunido Pontevedra y por primera vez en esta campaña a los referentes de cada una de las tres patas que conforman la coalición: Antón Gómez-Reino por Podemos, Yolanda Díaz y Eva Solla por Esquerda Unida; y Martiño Noriega, de Anova y, asimismo, baluarte de las mareas municipalistas en la candidatura. También han intervenido Iria Figueroa y Marcos, números dos y tres de la lista por Pontevedra.

Un cartel que se repetirá este domingo, cuando el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, aterriza en la campaña gallega en el, por el momento, único acto que compartirá con Gómez-Reino, un hombre de su círculo cercano que además ocupa la secretaría xeral de la formación morada gallega.

En su segunda aparición en campaña tras aterrizar en Galicia el pasado viernes, la ministra Díaz ha llamado aparcar "temores" y "volcarse" en lo que resta de carrera al 12J para acabar en las urnas con un Feijóo "que es derrotable" y conseguir así "un gobierno plural, progresista, que cambie la vida de este país" como, dice, ha hecho en "solo" seis meses el Ejecutivo central del que forma parte.

"Siento vergüenza cuando escucho a (Pablo) Casado decir que Feijóo es un bueno gestor. Un buen gestor no privatiza la escuela pública, no destroza la enseñanza en el rural, no convierte la industria en un desierto", ha incidido la ministra ferrolana, que ha puesto el acento en que está convencida de que "la gente de este país no quiere más Feijóo", sino que apuesta "por entendimiento, por fórmulas como la del Estado" que "desde distintas formas de ver el mundo mejore la vida de la gente".

Según la ministra, el gobierno de coalición en el Estado está demostrando que "es posible" gestionar de "otra forma" una crisis y "que claro que sí se puede gobernar de otra forma, sin mentiras". "Enfrentándonos a quien fuese dijimos que en una crisis no se puede despedir a nadie y que no pueden repartirse dividendos", ha apostillado.

Así las cosas, haciendo balance de la "durísima" pandemia que ha abierto una crisis "económica y social", Yolanda Díaz ha señalado que el coronavirus ha servido para "valorar lo importante": la sanidad y los servicios sociales, precisamente lo que, según la ministra, "Feijóo ha destrozado" desde su llegada a San Caetano.

GÓMEZ-REINO

Desde el atril, ante en torno a un centenar de personas en un espacio acotado en la Praza da Ferrería para velar por el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, Gómez-Reino ha apelado al "esfuerzo por pelear cada voto en cada conversación con la familia, con cada discusión en la calle" para movilizar al electorado que quiere un gobierno en este país "que haga lo que hace Yolanda Díaz y el gobierno del Estado".

Frente "al relato instalado de que es imposible terminar con el discípulo de un ministro de Franco" en alusión al predecesor de Núñez Feijóo al frente del PPdeG, Manuel Fraga; el cabeza de lista de la coalición de izquierda insiste en que el cambio se mueve en un margen de 10.000 o 15.000 votos y que, en ese abanico, el voto a En Común "es clave" porque disputa escaños a los populares en A Coruña y Pontevedra.

"Hay que ir a votar con b y v", ha exclamado Gómez-Reino, jugando con el distinto significado que en gallego tienen las palabras botar y votar. "Feijóo no se presenta a presidente de la Xunta, se presenta a presidir el PP. Su único proyecto político es ser heredero de Pablo Casado en Madrid. Su interés en Galicia en estos momentos es nulo", ha aseverado.

Así, ha fijado como ejes de esa alternativa de Gobierno en la que incluye a socialistas y nacionalistas del BNG, defender la sanidad pública, "caminar hacia un nuevo modelo productivo" y "una nueva forma de relacionarse con el medio ambiente", acometiendo el saneamiento de las rías. "De una vez por todas tiene que sanearse la ría de Pontevedra", ha remarcado Gómez-Reino en la Boa Vila.

"En este país hay mucha gente que trabaja y que es pobre. Hay que terminar con eso de que la gente trabaje y no pueda llegar a fin de mes", ha incidido Gómez-Reino, que llama a conseguir un "gobierno que gobierno", un objetivo que está "a muy pocos votos" y que depende de conseguir "que la gente vaya a votar".

MARTIÑO NORIEGA

Martiño Noriega, elogiado por Gómez-Reino como "el mejor alcalde de la historia de Compostela y que ocupa el número tres de la lista por A Coruña, ha reivindicado el peso de Galicia En Común-Anova Marea en un futuro gobierno alternativo de Feijóo porque "no existen melancolías del bipartito".

"Pudimos hacer muchas cosas mal estos años, pero no perdimos el compromiso", ha subrayado Noriega en referencia a un espacio político con orígenes en la coalición Alternativa Galega de Esquerdas en las autonómicas de 2012, cuando Yolanda Díaz fue, junto con el histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras, la referencia de un proyecto que cambió el mapa político gallego.

"Tan solo por su valentía, por ver cómo defiende a la clase trabajadora, solo por eso, valió la pena este camino", ha dicho Noriega sobre Yolanda Díaz y su trabajo al frente de Trabajo en un gobierno de coalición que el de Anova llama a trasladar a Galicia tras las elecciones del 12 de julio.

EVA SOLLA

Por su parte, la número uno por Pontevedra, Eva Solla, ha puesto el foco en que el 12 de julio son unas elecciones en las que "no solo" se elige "quién va a gobernar" Xunta, sino que "está en juego qué modelo de país" se quiere para la comunidad gallega.

Solla se ha dirigido también a los pontevedreses, de los que ha elogiado su "paciencia" por "llevar 12 años esperando por la ampliación" del hospital provincial de una ciudad que, según la diputada durante la última legislatura, "se va a quedar con menos camas públicas porque hay que mantener el negocio de Quirón, del Hospital Domínguez, el negocio de los amigos de Feijóo".