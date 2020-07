Feijóo censura la "política energética ideologizada" del Gobierno estatal en Alcoa y la central de As Pontes

Feijóo ha acudido a esta localidad coruñesa acompañado del presidente nacional de su partido, Pablo Casado, y del líder del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno. En el acto de campaña ha acusado al Ejecutivo estatal de haber engañado a los vecinos de As Pontes por el cierre de la central, cuando el gobierno anterior, del PP, le había dado "vida" hasta 2040.

"Me duele especialmente que se le tome el pelo a la gente y que se le mienta. Pero esto no es una excepción y empiezo a desconfiar de si es una estrategia para desmantelar industrias que están en territorios no prioritarios para el Gobierno español", ha sugerido.

Feijóo ha recordado que este mismo sábado se reunió, como presidente de la Xunta, con el comité de empresa de Alcoa, cuya planta de aluminio está también amenazada, y ha destacado que la central de As Pontes tiene una "línea de evacuación de energía directamente" con las instalaciones de A Mariña. Durante décadas, ha dicho, ambas industrias generaron empleo "y ahora resulta que las van a desconectar a las dos a la vez". "¿A qué obedece esta decisión? A una política energética ideologizada", ha recriminado.

Él, ha agregado, no se callará ante esta situación y ha considerado que después del "caudal de confianza" de los gallegos en los últimos 11 años, no tiene "nada que perder". "Prefiero ser un político retirado que ha defendido a Galicia que un político en activo que ha traicionado a Galicia", ha proclamado.

