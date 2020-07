Sánchez regresa a Galicia para movilizar al electorado progresista en apoyo a G. Caballero

En su segunda visita a Galicia en lo que va campaña para elecciones del próximo 12 julio, Sánchez ha ofrecido un mitin en el pabellón San Francisco Javier, un espacio en el que este sábado se han dado cita unas 300 personas -cifra máxima permitida en interiores-, que se han tenido que tomar la temperatura para entrar, guardar las distancias y hacer uso de mascarilla.

De este modo, las medidas para hacer frente al coronavirus ha marcado el desarrollo de un acto electoral en un espacio que Sánchez ya visitó en dos ocasiones anteriores, citas en las que, como en la de la campaña para elecciones del 28 de abril, llegaron a reunirse hasta 1.500 personas para seguir el discurso del líder de los socialistas.

Si bien la pandemia y su gestión centró la práctica totalidad del discurso que el presidente del Gobierno pronunció la pasada semana en Ourense, este sábado también ha profundizado en la política autonómica gallega para mostrarse crítico con la gestión hecha por el Partido Popular en Galicia, comunidad que la derecha ha gobernado 33 de los 39 años de historia de la autonomía.

En esta línea, se ha referido a la visita que en esta misma jornada el líder del PP líder del PP, Pablo Casado, realiza a Galicia y en la que no ha estado acompañado por el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, para criticar que no quieran hacerse "fotos" juntos para que los gallegos "no se den cuenta" de que pertenecen al mismo partido.

EL PP, 30 AÑOS "SIN HACER NADA" POR GALICIA

"Vamos a quitar el logotipo del PP, no vaya a saberse que llevamos gobernando más de 30 años en Galicia sin hacer nada, salvo desmantelar el Estado del Bienestar", ha ironizado Sánchez en referencia a los carteles de campaña del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo.

Frente a ello y en el contexto de una "crisis sin precedentes", ha considerado que los gallegos podrán elegir "dos caminos" el próximo 12J. "El que ya conocemos, el de aquellos que han gobernado Galicia toda la vida, 33 de los últimos 39 años; o una respuesta solidaria del PSOE". "O el sálvese quien pueda del PP o el que nadie quede atrás del PSOE", ha subrayado.

Además, en un discurso en el que ha censurado que el PP "no arrime el hombro" y ponga "palos en las ruedas" en cuestiones como la negociación del fondo de recuperación europeo, se ha dirigido a Caballero, al que ha situado como el próximo presidente de la Xunta, para asegurar que "ojalá" él hubiese tenido de la oposición la misma lealtad que la mostrada por el líder del PSdeG con Feijóo durante los momentos más difíciles de la pandemia.

MILITANTE "DÍSCOLO"

Por su parte, el secretario general de los socialistas gallegos y aspirante a la Xunta, Gonzalo Caballero, ha reivindicado a Galicia como su "causa" y ha dicho que, de ser elegido, seguirá siendo un militante "díscolo" siempre que haya que defender "los intereses de los gallegos" en alusión a su etapa como crítico con las direcciones y, especialmente, por sus discrepancias con su tío y alcalde de Vigo, Abel Caballero.

"Galicia es mi causa, no escondo ni mi causa ni mi partido", ha dicho contraponiéndolo también a la campaña del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, con más presencia de su imagen que de las siglas populares.

"Para salir de esta crisis, hay que salir por la izquierda", ha insistido Caballero en una intervención en la que ha apelado a "concentrar todos los votos de progreso" para "frenar" a la derecha. Por ello, ha instado a "la mayoría social de progreso en Galicia" a dar "un paso al frente" para desbancar a un Feijóo "que miente y que recorta", ha añadido.

PROTESTAS DE ALCOA

En el acto, además, también ha estado presente el conflicto de Alcoa y de las plantas de Alu Ibérica -antigua Alcoa-. Así, varios trabajadores de la factoría de A Coruña que se habían concentrado a las puertas del evento han sido recibidos por el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta y el cabeza de lista por A Coruña, Pablo Arangüena, además de por la subdelegada del Gobierno, Pilar López Rioboo.

En declaraciones a los periodistas, el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, ha explicado que han entregado una carta dirigida al presidente del Gobierno en la que le reclaman la "intervención" de manera "inmediata" de la empresa ante el "deterioro" existente en la misma.

Precisamente, durante su intervención, Sánchez se ha referido a esta protesta para asegurar que el Gobierno y el Ministerio de Industria trabajan "codo con codo" para garantizar la solvencia y el futuro de las plantas de Alcoa. Además, ha instado a la Xunta a no utilizar este asunto como "instrumento electoral".