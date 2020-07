Quién es Suzy Menkes, la reputada periodista de 'Vogue', y por qué es tan importante que haya dejado su trabajo

Casi siempre que se piensa en una periodista influyente en la actualidad en el mundo de la moda viene a la mente la imagen de Anna Wintour, sobre todo porque su estilismo y looks son fácilmente reconocibles (casi tanto como su trasunto en la gran pantalla, aquella Meryl Streep de El diablo viste de Prada). Y sin embargo, hay otros dos nombres al hablar del periodismo de las pasarelas y lo que se llevará la siguiente temporada que tienen el mismo peso: Vanessa Friedman y Suzy Menkes.

La primera de ellas es la directora y crítica de moda de The New York Times, tiene 53 años y no ha sido noticia recientemente. La segunda, sin embargo, sí lo ha sido: Menkes, una de las periodistas británicas más influyentes debido a sus críticas en las ediciones internacionales de Vogue, poseedora de la Medalla de la Legión francesa y de la Orden del Imperio Británico desde 2007, así como un British Fashion Award, ha dejado su puesto.

Si a esto le unimos las voces cada vez más en contra de la figura de Wintour, tachada recientemente de racista, es normal que la industria de la moda esté viendo cómo sus cimientos se están debilitando y que nos acercamos, como vaticinan los insiders (las personas de un gremio con información privilegiada) según Vanitatis, al final de una era.

Para que nos hagamos una idea de quién es Suzy Menkes basta decir que, a sus 76 años, es aún de las pocas periodistas que dan exclusivas. Y eso, en un mundo cada vez más digitalizado en el que todo se sabe. Pero sus artículos se publican en 21 de las webs de la revista para la que ha trabajado desde 2014, así como traducidos a 15 idiomas.

Siempre se ha caracterizado por intentar contextualizar cualquier titular y porque sus noticias están repletas de fuentes contrastadas. No por nada en su agenda están los nombres de las personas más relevantes del mundo de la moda a nivel internacional.

Esto le ha llevado a tener también problemas, dado que en 2018 apoyó públicamente a Dolce & Gabanna después de una campaña publicitaria desastrosa en China que fue tachada de racista. Más tarde se retractó en un comunicado en su Instagram.

Otra palabra que logra definir cómo ha sido el trabajo de Menkes no solo para el grupo Condé Nast sino incluso en sus puestos anteriores es la de independencia. Ella siempre se ha considerado bastante libre y, por ello, critica abiertamente el mundo de los y las influencers.

Suzy Menkes puede escribir lo que escribe porque se niega a recibir regalos de las marcas, y por ello quienes se dedican a vivir así forman para ella "el circo de la moda", del que no quiere formar parte y por el que está tan en contra de quienes aparecen en las Semanas de la Moda con llamativos looks para llamar la atención de los fotógrafos.

"Tras cinco exitosas ediciones, Suzy Menkes dejará de ser editora de Vogue Internacional a partir del mes de octubre", asegura el comunicado con el que la publicación ha dado a conocer su decisión tras cancelarse unas conferencias de lujo de las que ella era la presentadora debido a su marcha y a la incertidumbre en el mundillo por el coronavirus.

Ella es la responsable de traer a la industria a varios de los grandes nombres que hoy conocemos como Maria Grazia Chiuri, Olivier Rousteing o Naomi Campbell.



Aunque dijo que planea hacer la cobertura de los shows de septimbre, lo que pase con Fashion Week es aún incierto. — Lessie 🪐 💚 ⚔️ (@YouAreMyBezoar) July 1, 2020

Finalmente ella misma ha utilizad Instagram para mandar un mensaje de despedida en el que se vaticinan proyectos futuros. "Tras seis años en Condé Nast dejaré mi puesto en octubre, después de asistir a la nueva temporada de desfiles, ya sea virtual o físicamente, para escribir mis crónicas", comienza diciendo.

"He asegurado muchas veces que el cambio es la clave de la moda. ¡Y qué cierto es! Tras una carrera en The Herald Tribune y en The New York Times, me uní a Condé Nast en 2014, donde me sumergí en el mundo digital. Durante mi estancia en Vogue, he disfrutado viendo la evolución y el desarrollo de la industria de la moda y de la creatividad comentando desfiles y subiendo mis críticas a Instagram, así como organizando y gestionando diferentes conferencias y eventos" sostiene.

"He disfrutado cada segundo como editora de Vogue Internacionaly estoy orgullosa de todo lo que ha logrado la compañía", afirma, antes de agradecer a todo el equipo su labor, especialmente a sus colaboradoras la última década, Adrian Ting y Natasha Cowan, así como a sus seguidores en redes y en su podcast.

"La situación actual me ha dado la oportunidad, como a todos, de hacer una parada para reflexionar. Es el momento de emprender una nueva aventura, la cual espero con ganas. Seguiré escribiendo, publicando, grabando y uniendo a la industria, por lo que echad un ojo a mi web de vez en cuando para saber cuál será el siguiente paso de mi carrera. Puede que pronto saque uno, o un par, de libros con 30 años de fotografías y diarios…", avanza finalmente.