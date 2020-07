Sofía Suescun vuelve a incendiar las redes con un espectacular desnudo

La ganadora de Gran Hermano 16, Sofía Suescun, ha vuelto a incendiar las redes sociales con un nuevo posado desnuda con el que ha embelesado a sus 1,2 millones de seguidores, que no han dudado en alabarla en los comentarios con piropos como "preciosa", "perfecta" o "menuda diosa".

"En algún lugar del mundo", ha añadido como ubicación la colaboradora de televisión, que en la primera imagen aparece muy sonriente frente al agua tapando sus partes íntimas con su mano, mientras que en la segunda fotografía Sofía aparece de espaldas con una actitud muy provocativa.

La joven atraviesa por uno de los momentos más dulces de su vida personal, tras un año de relación con Kiko Jiménez, expareja de Gloria Camila, y profesional, defendiendo a su madre, Maite Galdeano, y a su hermano, Cristian Suescun, en el plató de La casa fuerte, donde ambos concursan.

Este viernes la navarra tuvo que salir en defensa de Galdeano tras unas polémica bronca con su hijo que provocó una pequeña reprimenda de Jorge Javier Vázquez. "Eres muy dura con Christian. Creo que Cristian te quiere muchísimo, pero eres una mujer muy especial y le haces pasar por tragos muy duros. Tenerte a ti de madre es muy duro", le dijo el presentador.

"Estoy viendo una realidad que fuera es complicado de entender, pero no me sorprende para nada. Hay que contar esto para que la gente lo entienda. El origen está en esa separación de mis padres. Yo me voy con mi madre a un piso de mujeres maltratadas y él se queda con mi padre, por eso nunca han convivido y tampoco podemos exigirle a mi madre unos sentimientos que no le salen", ha explicado Sofía sobre la actitud de su madre con su hermano.