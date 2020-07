El Parque Genovés acoge el próximo sábado el primer espectáculo de la programación estival

Tras 'La Colonial', actuarán el 18 de julio la chirigota 'Los Cadizfornia', el 25 de julio La Mare, el 1 de agosto Sheila Blanco, el 8 de agosto Luismi Partera, el 15 de agosto 'El cuarteto del More', el 22 de agosto Moisés P. Sánchez y el 29 de agosto la comparsa 'Oh Capitan my Capitan'.

La asistencia a estos espectáculos será gratuita y previa invitación que se deberá solicitar cada lunes anterior a la actuación a la que se quiera asistir, según informa en un comunicado el Ayuntamiento. De esta manera, las invitaciones para asistir a la actuación del coro 'La Colonial' se deberán solicitar a partir de las 10,00 horas del lunes 6 de julio, para la chirigota 'Los Cadizfornia' a partir del 13 de julio, para el concierto de La Mare desde el 20 de julio, para Sheila Blanco desde el 27 de julio, para Luismi Partera desde el 3 de agosto, para 'El cuarteto del More' desde el 10 de agosto, para Moisés P. Sánchez desde el 17 de agosto y para la comparsa 'Oh Capitán mi capitán' desde el 24 de agosto".

El plazo para solicitar las invitaciones finalizará el jueves anterior a cada concierto a las 10,00 horas o hasta completar aforo que se ha concretado en 250 personas. Las invitaciones se podrán solicitar desde la web municipal '