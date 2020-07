Vox Valladolid, sorprendido, por la inadmisión de su recurso contra la moción que constituía el Grupo de Trabajo COVID

Según ha explicado el edil de Vox en el Ayuntamiento a los medios de comunicación, podía entender que se desestimara el recurso "en primera instancia", pero lo han inadmitido, que "es decir que no tenemos derecho a presentarlo, que no procede porque no es un acto administrativo y no se puede recurrir".

García Bartolomé presentó hace unas semanas recurso de reposición contra varios puntos del acuerdo del Pleno del pasado 12 de mayo de la Moción conjunta de los grupos municipales Socialista, Popular, Ciudadanos y Valladolid Toma la Palabra sobre el Grupo de Trabajo para la salida de la crisis del COVID-19, en el que Vox no fue incluido porque pretendía debatir dicha moción en el Pleno en lugar de suscribirla antes del mismo.

El portavoz y único concejal de Vox en la Corporación se ha reconocido "descolocado" porque "parece mentira que un licenciado en Derecho como el alcalde" diga que un acuerdo votado y aprobado en el Pleno "no es un acto administrativo con consecuencias jurídicas".

El edil ha recalcado que esta decisión produce "indefensión" y siente que se les niega un derecho. Así, García Bartolomé ha apuntado que esperará a que "de aquí al martes alguien se de cuenta de la aberración que plantean" y si finalmente se aprueba en el Pleno la inadmisión estudiarán las acciones siguientes cuando el acto sea firme.