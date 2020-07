Víctor Sandoval provoca un incendio en 'La última cena' y Rafa Mora le acusa de hacerlo "para crear show"

Desde el principio del último programa de La´ultima cena quedó algo claro: Víctor Sandoval no cocina habitualmente. En el momento en el que empezó a preparar la comida junto a una Terelu Campos bastante más experimentada, no paró de bombardear a la presentadora con preguntas.

Pero la cosa fue más allá de meras dudas. Y es que, de repente, todo se llenó de humo procedente del horno pues, Sandoval, al que Terelu Campos había encomendado vigilar un preparado, olvidó hacerlo. "Eso pasa por ir a publicidad, porque me he puesto a hablar y me he olvidado", se justificó él.

Fue el chef Sergi Arola quien tomó el mando de la situación y sacó la bandeja, rodeada de un denso humo negro, del horno. Resultó ser una preparación con queso parmesano, y tanto los invitados como los comensales no paraban de comentar lo desagradable que era el olor.

Bromeando, Jorge Javier Vázquez dijo que Sandoval debía "probar el queso quemado" cuando se enfriara, algo que este, obviamente, no llevó a cabo. Por su parte, Rafa Mora puso en duda la autenticidad de la escena y, al igual que algunos usuarios en redes, dijo creer que Sandoval lo había hecho a propósito y "por el show".