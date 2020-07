L'Agència Espacial Europea tria la valenciana Orbital EOS com a millor startup

20M EP

L'startup Orbital EOS, inclosa dins del programa d'acceleració de GoHub by Global Omnium, és una de les tres guanyadores de la 'ESA Start-up Competition', la prestigiosa competició organitzada per l'Agència Espacial Europea (ESA) dirigida a startups d'Europa que empren tecnologia espacial per a desenvolupar servicis i productes innovadors.