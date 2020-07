Enric Hernàndez achaca los ceses en RTVE a "malas praxis periodísticas"

Continúa la polémica en RTVE por los ceses de varios altos cargos por parte de la administradora única, Rosa María Mateo, y el director de Información, Enric Hernàndez. Si este jueves todos los directores de los centros territoriales de la corporación enviaron una carta a Hernàndez expresando su "profundo malestar" por los cambios, este viernes el aludido les respondió a través de otra misiva a la que ha tenido acceso 20minutos.es, en la que aseguró no "entender el motivo" de su "inquietud" y en la que aseguró que las "razones" que motivan los ceses son, entre otras, las eventuales "malas praxis periodísticas".

La polémica se desató el pasado martes, cuando la dirección de RTVE decidió destituir a la directora y el director de informativos de RNE, Paloma Zuriaga y Raúl Heitzmann. El motivo fue su desacuerdo con la reorganización planteada por Hernàndez, que tiene intención de realizar cambios en un buen número de las direcciones regionales de RTVE. Ambas partes estaban de acuerdo en renovar una sola dirección, pero Hernàndez apostó por ampliar esa decisión a otras comunidades, lo que condujo a un fuerte desencuentro en el que se amenazó con dimisiones y que acabó con el cese de los responsables de RNE.

Tras esa decisión de la cúpula del ente público, dimitieron la directora de Centros Territoriales, Cristina Ortiz, y su adjunta, Alejandra Martínez, en señal de protesta. Y las cúpulas de todos esos centros territoriales escribieron a Hernàndez una carta conjunta asegurando estar preocupados por la renuncia de Ortiz y Martínez "después de que la dirección de contenidos y actualidad quiera imponer su criterio, no fundamentado en motivaciones profesionales, en contra y al margen de la opinión de las dos personas que dirigen y conocen la estructura territorial".

"No entendemos que desde la dirección de actualidad y contenidos que ocupa Enric Hernández no se deje trabajar con libertad y autonomía a un equipo que ha funcionado y con buenos resultados", lamentaba la carta. Y el propio Hernàndez, en respuesta, tachó estos temores de "meras suposiciones" que no responden a "hechos realmente acontecidos".

RTVE "no pertenece a sus trabajadores"

"En una organización como RTVE es lógico y habitual que haya ceses y relevos cuando en la estructura jerárquica se producen diferencias de criterio o pérdidas de confianza motivadas por criterios profesionales", señala Hernàndez en su carta, en la que recuerda que los directores de los centros territoriales también ocupan sus cargos después del cese de sus antecesores. "Coincidiremos todos en que fueron razones estrictamente profesionales" las que motivaron estas destituciones, "de lo contrario estoy convencido de que no habríais aceptado el cargo directivo que ocupáis", plantea.

Asimismo, Hernàndez recuerda a quienes protestan por su gestión que RTVE "no pertenece a sus gestores", pero tampoco "a sus trabajadores", sino "a todos los españoles". "Por eso nadie debería intentar apropiársela, total o parcialmente, en defensa de intereses personales o gregarios", señala, ya que "el único interés es preservar el derecho" a recibir "una información veraz, objetiva y plural".

"El deber de la estructura directiva de RTVE es velar por que así sea, e intervenir allí donde eventualmente pudieran producirse malas praxis periodísticas, al objeto de revertirlas", señala Hernàndez, que insiste en la "exigencia de calidad, rigor e imparcialidad" de la corporación. "Estas, y ningunas otras, son las razones que explican los recambios que se han producido esta semana", sostiene la carta.