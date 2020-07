Los desahucios descienden en Extremadura en el primer trimestre un 41,8%, hasta los 107

Los datos del informe correspondientes a los tres primeros meses del año se han visto afectados por la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, con la consiguiente paralización de los plazos procesales y administrativos a partir de esa fecha.

El 74,7 por ciento de los lanzamientos, 80, fue consecuencia deprocedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), loscuales han disminuido un 34,4 por ciento, mientras que los lanzamientosconsecuencia de ejecuciones hipotecarias, 23, han mostrado una disminución del 53,1 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, que en Extremadurahan sido 106, un 26,4 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2019.

De ellos, 89 terminaron con cumplimiento positivo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en nota de prensa.

EJECUCIONES HIPOTECARIAS

A nivel nacional se han presentado 4.656 ejecuciones hipotecarias, un 8,6 por ciento menos que en el primer trimestre de 2019. En la ComunidadAutónoma de Extremadura se han presentado 94, prácticamente el mismonúmero que en el mismo periodo del año anterior en el que se presentaron95.

En cuanto al número de concursos presentados en el primer trimestre de 2020, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción ha sido de 37, de los que 21 han correspondido a personas físicas no empresarios.

Esto ha supuesto un incremento del 133,3 por ciento respecto al mismo trimestre de 2019 de los concursos presentados por personas físicas y del 60,9 por ciento del total.

Asimismo, en el primer trimestre de 2020 se han presentado 457 demandas por despido, un 25,9 por ciento más que en el mismo trimestre de 2019.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, 548, ha sido un 21,2 por ciento superior a las presentadas en el primer trimestre de 2019.

LOS PROCEDIMIENTOS MONITORIOS DISMINUYEN UN 20,8%

Los procedimientos monitorios presentados en el primer trimestre de 2020 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción han sido en todo el país de 167.082, de los que 3.148 se han presentado en los juzgados extremeños, lo que supone una disminución interanual del 20,8 por ciento.

Por su parte, en el primer trimestre de 2020 han ingresado en los juzgados especializados 325 asuntos de esta naturaleza; se han resuelto 1.004, quedando en tramitación 7.197.

Además, se han dictado 1.004 sentencias, de las que el 99,6 por ciento han sido estimatorias.

VERBALES POSESORIOS POR OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, reformó un artículo y desde el tercer trimestre de 2018, se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el primer trimestre de 2020, han ingresado 12 asuntos, se han resuelto 13 y han quedado en tramitación 28, ha apuntado el TSJEx en nota de prensa.

DATOS NACIONALES

El número de lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2020 en los órganos judiciales de todas las provincias españolas ha descendido un 37,9 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, hasta los 9.659 desahucios contabilizados.

Según el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', publicado por el Consejo General del Poder Judicial, estos datos se han visto afectados por la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, con la consiguiente paralización de los plazos procesales y administrativos a partir de esa fecha.

De la cifra total, el 71,4 por ciento de los lanzamientos ha sido consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otro 24,7 por ciento se ha derivado de ejecuciones hipotecarias y, el resto, ha obedecido a otras causas.

Cataluña, con 2.178 desahucios -el 22,5 por ciento del total nacional- vuelve a ser la Comunidad Autónoma en la que se han practicado más lanzamientos en el primer trimestre de 2020, seguida por la Comunidad Valenciana, con 1.454 lanzamientos; Andalucía, con 1.443 procedimientos; y Madrid, con otros 1.005 procedimientos.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.571 -el 22,8 por ciento del total-, seguida por Andalucía, con 914; Comunidad Valenciana, con 907; y Madrid, con 801.

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, es la Comunidad Valenciana, con 520, la que encabeza la lista, seguida de la Andalucía, con 468; Cataluña, con 467; y Murcia, con 239.

SERVICIOS COMUNES

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2020 ha sido de 14.586, un 26,8 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2019. De ellos, 7.959 han terminado con cumplimiento positivo, lo que representa un decremento interanual del 31,5 por ciento.

Por último, entre enero y marzo se han presentado 4.656 ejecuciones hipotecarias, un 8,6 por ciento menos que en el primer trimestre de 2019. El mayor número se ha dado en Cataluña, con 1.081 -un 23,2 por ciento del total nacional-; seguida de Comunidad Valenciana, con 915; Andalucía, con 784; y Madrid, con 363.