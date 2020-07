Consultorio de Sexo: "Tengo más de 30 años, observo mi libido y creo que podría pasar sin sexo, no sé... ¿toda la vida?"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago. Y puedes consultar aquí su página web, Amaltea.

¿Qué juguete sexual usamos?

PREGUNTA Mi novio tiene una personalidad muy juguetona, a diferencia de la mía que es más bien reservada. Y nuestra vida afectiva-sexual, más allá de las circunstancias que impone que vivimos en ciudades diferentes y que debemos compatibilizar agendas, es bastante satisfactoria.

Con seguridad se lo digo en mi caso y por el feed-back que recibo de él, también. En concreto, la duda que tenemos, porque es de ambos, es sobre juguetes sexuales.

En caso que decidiésemos optar por uno, ¿cuál nos recomendaría para empezar? Ambos somos absolutamente neófitos en ese tema y no sabemos si buscar uno para él, uno para mí, con o sin pilas...; son tantas las opciones que es un poco apabullante.

RESPUESTA DEL EXPERTO Como bien comentas, la oferta de juguetería erótica es muy diversa. Mi sugerencia es que una tarde os dediquéis a visitar una tienda de juguetes eróticos y vayáis explorando las diversas posibilidades y usos de los mismos; algunos estarán centrados más en la mujer, otros en el hombre y la mayoría de ellos pueden ser utilizados en pareja.

La irrupción de la juguetería erótica ha posibilitado una mayor versatilidad en la erótica de pareja y en vuestro caso puede incrementar vuestra complicidad.

Soy alosexual

PREGUNTA Soy alosexual y mi pareja es asexual. Estoy enamorado de ella, no me importa que no tengamos sexo. Llevamos 3 años juntos y para mí, a día de hoy, no representa ningún problema.

Pero tengo incertidumbre por el mañana, el futuro. No sé cómo se va a sentir mi cuerpo mañana, en semanas, meses o años. ¿Hay posibilidades de que esto siga funcionando?

RESPUESTA DEL EXPERTO El futuro está sin escribir para ti y tu pareja en muchos ámbitos de la vida y también en la esfera erótica y relacional. Tu pareja, en este momento, se define y vive como asexual, pero no es descartable que su orientación erótica pueda cambiar en el transcurrir de los años; igualmente puede suceder contigo, que en la actualidad vives bien esta situación relacional y más adelante puedas vivirla de modo diferente.

Creo que vuestro futuro relacional tiene posibilidades si sabéis gestionar bien los cambios que ambos vais a experimentar en vuestra evolución como pareja.

No volver al preservativo

PREGUNTA Tengo problemas con la libido. Tengo más de 30 años y tras muchos años con anticonceptivos orales, me he pasado al implante (ya llevo tres).

Tengo tan interiorizado mi 'ser sexual' que cuando me pregunto por mi libido acabo incluso pensando que pertenezco al colectivo de personas asexuales, puesto que puedo pasar sin el sexo, no sé... ¿toda la vida?.

Me preocupa puesto que soy muy joven y tengo pareja desde hace más de 10 años. Mantengo relaciones porque en realidad me apetecen, pero encuentro que no me resultan necesarias y que seguro podría disfrutarlas más; incluso a la hora de crear situaciones subidas de tono en la distancia con mi pareja (viaja bastante).

Me he planteado quitarme el implante pero... ¿qué opciones me quedan? A día de hoy no tengo claro si quiero tener hijos, y volver al preservativo no es algo que me apasione demasiado....

RESPUESTA DEL EXPERTO El deseo erótico es uno de los elementos de la vida humana más apasionantes y el que traduce de modo más evidente las diferencias entre hombres y mujeres.

No es probable que la toma de hormonas femeninas sea la responsable de tu falta de deseo, no obstante, existen métodos anticonceptivos, más allá del preservativo masculino, que podríais utilizar y verificar la influencia hormonal de tu deseo.

Sugiero acudáis a una consulta de asesoramiento sexológico que permita evaluar y analizar las interioridades de vuestra relación erótica, desenmascarar qué circunstancias están hipotecando tu deseo y diseñar alguna estrategia para poder dinamizar y hacer más divertida vuestra relación íntima.

¿Puedo tragar su sudor?

PREGUNTA Me encontraré con un chico para tener intimidad y ninguno de los dos presentamos síntomas de covid. Tengo claro que debo usar mascarilla e incluso condón para el sexo oral, pero quiero besar la piel de su espalda, cuello y viceversa. ¿Me contagiaría de covid 19 si trago su sudor? Ayúdeme por favor.