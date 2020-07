Sucesos.-Detenido conductor de un vehículo que mostró un permiso falso tras sufrir accidente en La Candelaria

Los hechos ocurrieron en la medianoche del pasado miércoles. Una patrulla se dirigió a una zona de La Candelaria donde se había producido un accidente de tráfico y una de las partes tenía problemas con la documentación, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

En este sentido, el conductor mostró a uno de los agentes un permiso de conducir expedido por la República Bolivariana de Venezuela, que "a simple vista parecía ser auténtico", si bien, tras realizar el agente una comprobación más exhaustiva, comprobó que presentaba indicios claros de falsedad, "como la impresión del número de soporte, que no correspondía con los originales o que el formato que presentaba el documento no corresponde con el año de expedición".

Los agentes le informaron de esta situación, ante lo cual el conductor alegó que se lo habían enviado desde su país de origen tras perder el original, pero que en ese tiempo lo volvió a encontrar y que lo tenía en su domicilio en formato papel y estaba a la espera de la cita para solicitarlo tipo tarjeta.

Sin embargo, añade el comunicado, desde hace un año ya se reactivó el cambio del permiso de conducir con su país de origen, por lo que desde entonces ya no pueden canjearse los documentos en papel por no cumplir la normativa europea, "quedando de manifiesto la clara intención de no obtener el permiso de forma lícita".

Así las cosas, los agentes le informaron de la puesta en conocimiento judicial de lo sucedido y de la obligación que tiene de personarse en el juzgado cuando sea requerido para ello por el juez, al tiempo que se le intervino el documento.