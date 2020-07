Cultura.- La Generalitat Valenciana convoca el Premi de les Lletres

Podran optar i ser proposats per al premi tots els autors valencians vius les obres dels quals, preferentment de creació literària en qualsevol de les seues manifestacions, hagen aconseguit el foment de la cultura a través del seu estudi i difusió i les aportacions de la qual hagen obert camins de renovació i innovació.

El premi es concedirà indistintament a autors l'obra dels quals estiga escrita en qualsevol de les dos llengües oficials en el territori, detalla la Conselleria de Cultura en un comunicat.

Podran proposar candidats al Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana el Consell Valencià de Cultura, els organismes oficials, les institucions culturals públiques i privades i qualsevol entitat cultural, educativa o científica de reconegut prestigi tant en l'àmbit valencià com en l'estatal. Així mateix, el jurat del premi també podrà suggerir els candidats que estime mereixedors del guardó.

Les propostes es realitzaran per escrit, acompanyades d'un currículum de l'autor nominat, especificant les raons per les quals se li estima mereixedor del premi i amb una certificació de l'acord adoptat per la institució o entitat proponent.

Aquestes propostes hauran de presentar-se en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria del Premi en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' i fins a quaranta-huit hores abans de la concessió del premi.

És un premi honorífic sense remuneració econòmica de caràcter bianual. El jurat podrà proposar candidats fins i tot en les sessions deliberatives prèvies a la concessió del premi.