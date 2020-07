FSIE assegura que té "el compromís" de Marzà que la concertada valenciana rebrà ajudes del fons per la Covid

El president de FSIE-CV, Juan Manuel Martínez, assevera, en un comunicat, que en l'última trobada educativa amb els agents implicats "es va explicar que a la Comunitat vindran uns 200 milions dels quals, una part anirà a la universitat i la resta al sistema mixt educatiu sostingut amb fons públics".

En una situació com l'actual, incideix el representant de FSIE, "no es pot deixar fora de les ajudes un de cada quatre alumnes valencians". "Per açò esperem que el conseller mantinga la seua paraula i no ens excloga perquè no tindria cap justificació", afig.

"Si no arribaren ajudes als centres concertats, es produiria una situació complicada, perquè ara el que necessitem és una injecció econòmica, els centres han fet un esforç molt important durant l'Estat d'Alarma, s'ha treballat més, i es necessiten eixos diners per a dur a terme eixes mesures que s'exigeixen en la nova realitat", defèn.

"Des de FSIE no contemplem la possibilitat de quedar-nos fora de les ajudes promeses, tenim la paraula del conseller i la situació ho requereix", ha afegit aquest portaveu.