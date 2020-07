Oltra, sobre la vuelta presencial de funcionarios: "Se camina hacia la normalidad. Hay que ver persona a persona"

Oltra se ha pronunciado en estos términos durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por si se daba por zanjado el "conflicto" generado entre consellerias por la vuelta presencial de funcionarios a la Generalitat.

La vicepresidenta ha recordado que esta misma semana ha habido una reunión entre la Conselleria de Justicia y los distintos departamentos de la Generalitat para abordar esta cuestión y hacer un análisis de presencialidad, de los medios y de las incidencias detectadas.

"Hasta que no haya una vacuna -ha apostillado- tendremos que estar con estas incidencias". Y las reuniones con conselleria se harán regularmente. "Se camina hacia la normalidad dentro de la anormalidad que supone estar expuestos a un brote en cualquier momento y departamento de la Generalitat", ha aseverado.

Preguntada por si hubo una norma igual para la vuelta de funcionarios en todas las consellerias o si, por contra, dependió de las capacidades o la situación de cada departamento, la consellera ha explicado que hubo un acuerdo del Consell que daba un marco general para la vuelta "pero no solo en el ámbito de funcionarios, sino en cualquier ámbito se hace así", ha dicho. "Si el Consell tuviera que regular cada situación concreta, haríamos una Biblia", ha apostillado.

Ha indicado que cada situación es "diferente" y no se puede plasmar en un acuerdo del Consell. "Para llegar a lo concreto, lo hace cada departamento. Dentro de una conselleria tampoco es igual en cada departamento, despende de la realidad física o las circunstancias de las personas", ha aseverado.

Sobre el teletrabajo, ha manifestado que en su conselleria la edad media es de 57 años, con lo que hay patologías incompatibles con la presencialidad. "Y esto se debe modular", ha indicado.

Al respecto, ha señalado que "hay que ver persona a persona, uno a uno, porque cada persona tiene unas necesidades, unas circunstancias y unos riesgos, y ahí se hace el trabajo fino de persona a persona. El acuerdo del Consell da un marco general y después eso se debe llevar a la práctica. Lo más importante es la salud de los trabajadores y eso no se puede perder de vista", ha afirmado.

Oltra ha apuntado sobre el acuerdo que en algunos casos requerirá cambios y en otros no. "Eso lo propondrá la conselleria competente, que es la de Justicia. No digo que no haya que cambiar el acuerdo", ha aseverado.