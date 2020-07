MAOUR, la nueva marca de moda española de Manuel Ordovás que apuesta por la 'slow fashion'

Manuel Ordovás es considerado como uno de los influencers con mayor repercursión en España, y no es para menos. El madrileño que comenzó con un blog sobre sus pasiones, la moda y los viajes, le llevo a colaborar con marcas como Tommy Hilfiger, COS, Montblanc, Sandro Paris, Tag Hacer y Armani, entre otras.

Ahora, Ordovás se ha lanzado a la piscina con un nuevo proyecto que promete mucho, su nueva marca MAOUR. Con tan solo una semana de vida, ya se ha posicionado como una de las nuevas marcas de moda masculina que van a dar que hablar este 2020.

¿Qué es MAOUR?

MAOUR surgió por la necesidad de encontrar ropa del día a día que fuese muy apetecible de poner, no es ropa que solo te pones para un evento y nunca más la vuelves a coger. Es ropa guay que puedes llevar para una cena con amigos, para una barbacoa... que sea algo que te guste vestir.

También es una marca que está orientada a gente más pequeñita. Yo soy bajito y al final me tengo que meter siempre los bajos porque todo me queda largo: los pantalones, las camisas... La gente no está acostumbrada a que las tallas sean como son realmente.

¿Cuál fue tu inspiración para crear MAOUR?

Realmente, como tengo la suerte de poder viajar a todas las pasarelas internacionales, al final el ojo se te hace. Pero es verdad que ves en las pasarelas un montón de cosas que son súper potentes y apetecibles pero luego no se pueden llevar a la calle. Por eso, he cogido cosas que me pueden apetecer de ahí, cosas que he estado viendo en mis distintos viajes y las he ido fusionando, por eso es un drop by drop.

También me he inspirado mucho en el mediterráneo. Quiero que la gente compre prendas que realmente les apetezca tener en el armario y no comprar por comprar de manera compulsiva. Son prendas diseñadas para perdurar en el armario, que ahora pueden ser tendencia pero sabes que te las vas a poder seguir poniendo siempre. Son líneas muy claras y definidas y básicas.

¿En qué consiste exactamente el drop by drop?

No hay una colección tipo "otoño-invierno", sino que voy sacando piezas poquito a poco y esa pieza se puede incorporar, por ejemplo, a finales de verano porque no son tan fresquitas, pero valen perfectamente para el otoño, puede estar entre medias de lo uno y lo otro. Son pequeñas prendas que voy a ir sacando a lo largo del año y que van a ir con ese momento determinado en el que salga, pero no son colecciones cerradas. Se une una colección con otra y no te das cuenta. Cada 15 días aproximadamente saldrá una cosa nueva.

Ahora, por ejemplo, acaban de salir las camisetas Souvenir de verano, Menorca y Tarifa, y en septiembre saldrán las de otoño: Islandia -porque el nombre es islandés- y Madrid, porque yo soy madrileño. He ido eligiendo sitios que me puedan inspirar y que tengan algo que ver con la marca.

Muchos diseñadores, como en Gucci, están delimitando sus colecciones en favor del medio ambiente. Ahora se demanda mucho la moda sostenible, ¿está MAOUR orientada a cuidarlo y preservarlo?

En este momento no puedo decir que MAOUR sea una marca sostenible, porque dadas las circunstancias y siendo yo la única persona detrás de la marca y no tener ningún inversor detrás, porque quiero que la marca sea mía al 100%, no me permite hacer todo lo que me gustaría hacer. Por ejemplo, que fuese todo de algodón 100% orgánico y cosas de este estilo. Pero es cierto que trato es de utilizar los menos plásticos posibles. Al ser una marca que acaba de nacer es muy complicado.

Lo que sí es cierto es que al ser ropa nada recargada, por ejemplo como las bermudas que van a salir ahora, donde me fijo cómo están cortadas, cómo están cosidas, dónde están las pinzas, que sienten fenomenal y también que son colores muy básicos, te las puedes comprar hoy y seguir utilizándolas dentro de 5 o 6 años porque se ha cuidado al máximo las calidades y el diseño. Son piezas que siempre van a estar ahí y no necesitas volver a comprar otra prenda similar en la siguiente temporada porque se haya pasado de moda o se haya roto.

¿Qué tipo de hombre refleja MAOUR?

Es el hombre mediterráneo, el hombre al que le gusta vivir la vida, que le gusta viajar, que le gusta experimentar, que no está atado a nada y que realmente es alguien que le gusta descubrir cosas nuevas.