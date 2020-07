Les Corts demanen que les produccions audiovisuals subvencionades siguen accessibles

D'aquesta manera, haurien de comptar amb una pista d'audiodescripció per a persones amb discapacitat visual i un subtitulat especial per a persones amb discapacitat auditiva. A més, se sol·licita la promoció d'espais de cooperació per a canalitzar els projectes audiovisuals cap a una accessibilitat inclusiva.

Lima ha lamentat que l'accés a la cultura de les persones amb discapacitat "és insuficient, ja no tant en la seua quantitat sinó en la seua qualitat". Segons els informes del CERMI estatal (Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat) "existeix un buit legal, sobretot a nivell cinematogràfic, així com una manca d'elements i criteris de qualitat en la prestació dels serveis de suport a l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat als serveis de comunicació audiovisual", ha assenyalat.

Ha explicat que les principals ferramentes d'accessibilitat audiovisual són l'audiodescripció per a persones amb discapacitat visual i el subtitulat especial per a persones amb discapacitat auditiva i ha recordat que les subvencions a la producció audiovisual del 2018 de l'Institut Valencià de Cultura ja contemplaven l'exigència que la producció fora accessible, de manera que encara que les persones manquen d'un sentit, puguen accedir perfectament als projectes audiovisuals per mitjà d'aquestes adaptacions.

Per açò, ha insistit, "la proposta principal és continuar per aquest camí ja establit i, a més, que es reconega el valor de la incorporació de les ferramentes d'accessibilitat des del principi del procés creatiu, pensant en tots els públics des de l'origen de l'obra, ja que no fer-ho, pot considerar-se com una forma implícita de discriminació".

"No té sentit que amb recursos públics es creuen obres que exclouen i discriminen per absència d'accessibilitat", ha dit, insistint que "és fonamental que es reconega el valor de la incorporació de les ferramentes d'accessibilitat des del principi del procés creatiu, pensant en tots els públics des de l'origen de l'obra, ja que el no fer-ho pot considerar-se com una forma implícita de discriminació".