Oltra espera la reforma del finançament "com més prompte millor": "Ho necessita la Comunitat per a prendre vol"

Així s'ha pronunciat Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada sobre en quin termini espera que arribe eixa reforma del model després que Compromís haja aconseguit introduir el compromís del Govern en la reforma del model en el pacte per a la reconstrucció d'Espanya.

"Quin termini vol el Consell? Ja", ha respost la vicepresidenta, que ha recordat que la Comunitat Valenciana està en una situació d'infrafinançament que fa que perda "moltes oportunitats respecte a altres territoris finançats de manera més digna i constitucional".

Ha admès que "no hi ha una previsió" de quan podria aprovar-se el nou sistema però s'espera "cada exercici, cada any que passa". I ha agregat que l'arribada de fons estatals per a fer front a la Covid-19, així com els que puguen vindre d'Europa, no lleva "la necessitat d'un sistema de finançament just que arribe al més prompte possible".