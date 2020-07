CSIF demana la subrogació de plantilles en el canvi de contractes d'administracions públiques valencianes

CSIF ha considerat, en un comunicat, que la continuïtat del personal de manteniment de l'hospital d'Elda (Alacant) "ha de convertir-se en la norma" i suposa "un exemple a seguir, al contrari que l'ocorregut amb el de Llíria (València)".

Així, el sindicat insta l'administració autonòmica a "no deixar desprotegits i sense ocupació" els treballadors, els quals "han demostrat la seua capacitat".

En aquesta línia, ha exigit que "no es repetisca el cas dels al voltant d'una desena de tècnics de manteniment de l'hospital de Llíria, que han estat en primera línia durant l'estat d'alarma" decretat davant la pandèmia de la Covid-19 i "que des del 15 de juny, amb el canvi de l'empresa que s'ha fet càrrec del servei, s'han quedat sense treball".

CSIF ha subratllat que "l'ocorregut a Llíria, on Conselleria de Sanitat no ha atès les reclamacions i les firmes demanant la continuïtat dels operaris, no constitueix un cas puntual ni aïllat".

"L'administració valenciana té moltes empreses contractades per a manteniment d'instal·lacions o cafeteries que quan expira el seu contracte acomiaden els seus empleats", ha exposat la Central Sindical Independent i de Funcionaris, al mateix temps que ha assenyalat que aquestes situacions comporten "una desprotecció per als treballadors".

Amb tot, el sindicat demana que "es garantisca la seua subrogació en els contractes" perquè aquests treballadors "puguen incorporar-se a la nova empresa que s'ocupe del servei, de manera que mantinguen les seues ocupacions.

"Es tracta de treballadors el servei públic que, en la immensa majoria dels casos, han demostrat la seua capacitat i professionalitat i que queden en una situació d'indefensió total quan l'administració canvia d'empresa contractada", ha reiterat en favor de la subrogació d'aquests empleats.