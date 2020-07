Puerto Lumbreras conmemorará el día de su independencia con un homenaje a quienes lucharon contra el COVID-19

En concreto, el evento, en el que también se recordará a las víctimas y a sus familias, tendrá lugar a las 20.00 horas, en el salón de actos del centro cívico cultural, situado en la primera planta del Consistorio, informaron fuentes municipales en un comunicado.

El acto se adaptará a las circunstancias que impone el coronavirus, y contará con todas las medidas de seguridad que marcan las autoridades sanitarias. Así, el aforo máximo es de 50 personas, entre los que se encuentran representantes de los homenajeados y la Corporación municipal, así como responsables del Gobierno y la Asamblea regional.

Además, entre los presentes estará Luis Revelles, un vecino que pasó la enfermedad, que representará "el gran ejemplo de superación de todos aquellos que han padecido el virus", según ha explicado la alcaldesa; María Ángeles Túnez. El evento podrá seguirse en directo a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

Posteriormente, y tras la actuación musical que pondrá fin al acto, los invitados se trasladarán al jardín Paco Rabal, donde se inaugurará un mural cedido al pueblo de Puerto Lumbreras y pintado a mano por el artista lumbrerense Miguel Ángel Martínez Morales, "en reconocimiento a las víctimas del COVID-19 y también al esfuerzo de todos los colectivos y la sociedad en general, implicados en esta batalla".

"Estaba en mi casa en uno de mis días libres, me puse a reflexionar sobre el momento de angustia que vivíamos todos a causa del coronavirus, y pensé en plasmarlo en cerámica. En un inicio se hizo un mural más pequeño y representativo del pueblo. Cuando me propuso la alcaldesa hacer algo más grande, me planteé realizar algo más específico y representativo del conjunto de la sociedad; es un gran honor", ha indicado Martínez.