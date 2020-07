La Policia redueix un home que amenaçava amb calar-se foc en la porta d'una comissaria a Quart de Poblet

Segons han explicat fonts d'aquest cos, l'home va arribar a la comissaria entorn de les 9.30 hores i es va tirar per damunt el líquid, presumptament incendiari, que també va llançar pels voltants, amenaçant amb un encenedor que se n'anava a calar foc.

Els agents van estar dialogant amb ell durant prop de tres quarts d'hora, fins que mitja dotzena de policies de paisà li van sorprendre per darrere i van aconseguir reduir-li. Hi havia una ambulància del SAMU preparada per a actuar i l'home ha sigut traslladat a l'hospital.