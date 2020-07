FSIE asegura que tiene "el compromiso" de Marzà de que la concertada valenciana recibirá ayudas del fondo por la Covid

El presidente de FSIE-CV, Juan Manuel Martínez, asevera, en un comunicado, que en el último encuentro educativo con los agentes implicados "se explicó que a la Comunitat vendrán unos 200 millones de los cuales, una parte irá a la universidad y el resto al sistema mixto educativo sostenido con fondos públicos".

En una situación como la actual, incide el representante de FSIE, "no se puede dejar fuera de las ayudas a uno de cada cuatro alumnos valencianos". "Por eso esperamos que el conseller mantenga su palabra y no nos excluya porque no tendría ninguna justificación", añade.

"Si no llegaran ayudas a los centros concertados, se produciría una situación complicada, porque ahora lo que necesitamos es una inyección económica, los centros han hecho un esfuerzo muy importante durante el Estado de Alarma, se ha trabajado más, y se necesita ese dinero para llevar a cabo esas medidas que se exigen en la nueva realidad", defiende.

"Desde FSIE no contemplamos la posibilidad de quedarnos fuera de las ayudas prometidas, tenemos la palabra del conseller y la situación lo requiere", ha añadido este portavoz.

Ha recordado que una de las principales reivindicaciones de FSIE de los últimos años es "que todos los centros sostenidos con fondos públicos tengan la misma dotación económica".

Tanto es así, ha añadido, que el sindicato ha presentado numerosas enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana (PGV) "para conseguir para nuestros alumnos y nuestros profesores el mismo trato" una realidad que se debe traducir en las aportaciones económicas.

CLÁUSULA DE PROPORCIONALIDAD

En este sentido FSIE ha solicitado una "cláusula de proporcionalidad para que ese 25% de alumnos que estudian en los centros concertados tenga el porcentaje correspondiente de los presupuestos".

"Porque nos hemos encontrado -prosigue- con situaciones injustas, como que alumnos de pública tienen ayudas en actividades extraescolares y los de la concertada no, la reposición de las bibliotecas de centro, o que los profesores no reciben ayudas para los proyectos de formación de centros (PFC), grupos de trabajo o seminarios (hasta 1,5 millones de euros), aparte del imprescindible incremento del módulo de Otros Gastos, que lleva diez años congelado, para hacer frente a los gastos derivados de las medidas de limpieza a que obliga el Covid-19".