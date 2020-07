Lorena Gómez habla por fin de su supuesta mala relación con Pilar Rubio

A veces un pequeño gesto enciende la mecha y ya todo es visto con lupa hasta que el imaginario popular acepta, porque en la sociedad que vivimos gusta mucho de enfrentar a dos mujeres entre ellas, que no se llevan bien. Lo hemos visto mil veces. Pero ahora Lorena Gómez se han plantado: no se lleva mal con Pilar Rubio.

Los rumores se volvieron a avivar recientemente cuando la cantante felicitó a Sergio Ramos y la colaboradora de El Hormiguero por su aniversario de boda con una fotografía en la que no salía la novia. Y claro, las habladurías volvieron a correr, máxime cuando, según El Español, siete horas después volvió a compartir otra imagen de ese día... y tampoco salía Pilar Rubio.

La reciente madre (el pasado sábado 2 de mayo nació René, su primer hijo con su pareja, el representante y hermano del capitán del Real Madrid, René Ramos) ha querido desmentir los rumores y zanjar la polémica antes de que vaya a más y ha respondido a la preguntita de marras.

En una de sus publicaciones de Instagram, donde la ganadora de Operación Triunfo 2006 acumula algo más de 280.000 seguidores, fue cuestionada sobre este asunto. "¿Es verdad que no os lleváis Pilar Rubio y tú y que no sois amigas?", eran las palabras de uno de sus fans.

Y ella, que había pedido a sus followers que le hicieran preguntas y que ella sería sincera, no dudó en responder de la manera más tajante, pronunciándose por fin sobre el tema. "Esta pregunta se repite muchísimo. Espero que después de esto ya no se vuelva a especular sobre el tema. No hay mala relación con Pilar Rubio ni jamás la ha habido. Dejad de inventar y sacar conclusiones falsas. ¡Por favoooooorrrrr, sálvame!", escribió la artista.

Con ello quiere disolver esa idea tan popular de que Lorena Gómez y Pilar Rubio incluso intentan evitarse siempre que pueden y que muchos creen que proviene de la íntima amistad de la modelo e influencer con Vania Millán, exesposa de René Ramos, de quien se divorció en septiembre de 2018, y que sí asistió a la despedida de soltera de Rubio, mientras que la cantante no lo hizo.