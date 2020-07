‘Grups bambolla’, la fórmula per a la tornada a les classes

Amb grups bambolla, formats com a màxim per 20 alumnes i amb només un tutor com a únic docent que es relacionarà amb els escolars. Així serà la tornada a les aules a partir de setembre, almenys fins a 4t de Primària, segons consta en la proposta genèrica de planificació per al pròxim curs en el context de la crisi sanitària de la Covid-19 remesa per la Generalitat als centres educatius de la Comunitat Valenciana.

En una carta enviada als col·legis i signada pel secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, s'estableixen una sèrie de pautes: organització de grups de convivència estables en tots els cursos d'Educació Infantil amb fins a 20 xiquets que podran estar configurats amb alumnat de diferents nivells; grups de convivència estables des de 1r fins a 4t d'Educació Primària, amb un màxim també de 20 alumnes, i grups en 5é i 6é de Primària en els quals es respecte la distància mínima interpersonal de 1,5 metres.

“L'opció dels grups de convivència estable per a l'alumnat de menor edat és la que millor pot garantir la traçabilitat i la gestió dels casos de contagis que es puguen produir i, al mateix temps, permet que les xiquetes i els xiquets d'aquestes edats puguen socialitzar i jugar entre ells, ja que és impossible, a més de contraproduent, que a aquestes edats intentem que es troben en el centre mantenint tot el temps la distància social de 1,5 m. Així ens ho han indicat les autoritats sanitàries i així ho haurem de complir”, assenyala la missiva.

Els centres utilitzaran les aules o espais més grans per a situar aquests grups i ajustaran el número màxim d'alumnat que cap en cadascun d'ells. Serà possible, en cas que els espais ho permeten, mantindre els grups actuals. Per a facilitar aquests càlculs, la conselleria ha facilitat alguns plans amb diferents tipologies d'aules/espais i la seua capacitat. En tot cas, en tota Primària els grups que s'establisquen amb les indicacions anteriors es podran configurar amb alumnat de dos nivells consecutius.

A partir d'aquestes indicacions generals, la conselleria ha elaborat una proposta de planificació dels grups d'Infantil i Primària de cada centre amb la voluntat d’“optimitzar el nombre de grups respectant els criteris establits per les autoritats sanitàries”. Per part seua, cada centre decidirà, en funció de les seues possibilitats, si ha d'ampliar o reduir el nombre de grups proposats.

“Sabem que aquesta és una qüestió sensible i complexa des del punt de vista educatiu i organitzatiu, però és l'única opció segura possible d'acord amb les indicacions sanitàries: reduïm el nombre d'interaccions en el centre i amb elles les possibilitats de contagi, així com facilitem la traçabilitat en el cas (mai desitjat) d'un possible positiu”, raona el secretari autonòmic en la seua carta.

Afig que aquesta organització serà “evidentment temporal i exclusiva mentre dure la pandèmia”, ja que el treball específic dels especialistes –els que imparteixen Anglés, Música o Educació Física, per exemple– és “indispensable en cada grup”. En una altra comunicació, Soler exposa les propostes per a ESO, Batxillerat, cicles formatius, Formació de Persones Adultes, escoles oficials d'idiomes, conservatoris i escoles de Música i Dansa.

La formació per a tot l'alumnat serà presencial i els centres que no puguen garantir la presencialitat de tots els grups cada dia mantenint la distància mínima interpersonal de 1,5 metres hauran de garantir, com a mínim, la presència diària de tot l'alumnat de 1r d'ESO, FP Bàsica, PAC, PMAR i PR4.

Convoquen l'ajuda del bo infantil

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) va publicar aquest dijous la convocatòria d'ajudes del bo infantil per a famílies que escolaritzen als seus fills de 0 a 3 anys en escoles infantils de titularitat privada i en els trams 0-1 i 1-2 de les escoles municipals. El termini de sol·licitud estarà obert del 3 al 23 de juliol. El Consell destinarà 55,5 milions d'euros a sufragar aquest programa durant el curs escolar 2020-2021. L'import mínim mensual en el tram 2-3 anys serà de 90 euros i el màxim, de 180 euros.