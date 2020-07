L'Ajuntament de València i Creu Roja reparteixen 5.000 cistelles d'aliments a ancians

L'Ajuntament de València i Creu Roja han repartit, des que va començar la pandèmia de la Covid-19, 3.173 caixes de menjar saludable entre les persones majors de la ciutat, i preveuen distribuir unes 5.000 caixes en total, segons van manifestar aquest dijous la vicealcaldessa Sandra Gómez i la regidora d'Envelliment Actiu, Pilar Bernabé.

Durant una visita a les instal·lacions de Creu Roja, la vicealcaldessa va destacar el “magnífic exemple de col·laboració” entre el Consistori i l'entitat humanitària, que ha permés el repartiment d'aquests lots d'aliments, que a més inclouen productes d'higiene. També va agrair a totes les persones voluntàries “la seua labor imprescindible durant la pandèmia”. I en eixa línia, Gómez va voler reiterar “el suport de l'Ajuntament a Creu Roja per a poder ajudar a les persones més vulnerables de la ciutat”.

Per part seua, la regidora d'Envelliment Actiu va ressaltar durant la visita l'“enorme treball que han dut a terme les voluntàries i voluntaris de Creu Roja, que són els qui han portat durant tots aquests mesos les caixes a les llars de les nostres persones majors”.

Bernabé també va posar en valor que les cistelles repartides a les persones majors estan preparades amb aliments saludables, propostes de menú i receptes. A més, “des de Creu Roja s'han inclòs recomanacions nutricionals, propostes de menús i s'han adaptat per a persones amb patologies cròniques o al·lèrgies”, va concloure.

El perfil principal dels quals han rebut aquesta ajuda a domicili és el d'una persona major de 65 anys que té dificultats per a accedir als aliments durant la pandèmia, tant per impediment físic com econòmic.

La majoria té associat algun tipus de minusvalidesa o malaltia crònica. Les cistelles bàsiques alimentoses garanteixen les necessitats energètiques i nutricionals de les persones majors per a una setmana i permeten l'accés a alimentació variada i sana.

Aquest projecte, que es va posar en marxa el 31 de març, contempla el lliurament diari de 45 cistelles i de moment està previst fins al mes d'agost. Amb motiu de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, Creu Roja va posar en marxa la major mobilització de recursos de la seua història a la ciutat de València a través del pla Creu Roja Respon. Només durant els primers dos mesos de l'emergència va assistir a 38.700 persones.