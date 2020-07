La Comunitat reforça el pla antiincendis davant un estiu d'alt risc

El Consell ha llançat de nou enguany la campanya Stop al foc per a conscienciar sobre la importància d'extremar les precaucions i evitar incendis forestals en un estiu que es preveu especialment complicat. L'acte de presentació va tindre lloc en el Palau de la Generalitat amb la presència del president, Ximo Puig, i les conselleres d'Interior, Grabriela Bravo, i Emergència Climàtica, Mireia Mollà, a més de bombers, cossos de seguretat i de la delegada del Govern, Gloria Calero.

Bravo va destacar que els incendis s'apaguen amb aigua però poden previndre's “amb educació i sensibilitat cap als tresors naturals de la Comunitat Valenciana”, per la qual cosa va apel·lar a la col·laboració ciutadana tant per a evitar-los com per a telefonar al 112 davant qualsevol sospita de foc. Enguany l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (Avsre) afronta “una de les campanyes més difícils” amb un important repte de gestió i organització, va afirmar la consellera, que va al·ludir a diversos factors clau.

En primer lloc, va explicar que la incidència de la Covid-19 obliga a implementar mesures extraordinàries de protecció del personal. Al seu torn, la pandèmia i els canvis en els hàbits turístics faran que augmente l'afluència de persones a les zones de l'interior i, per tant, als boscos. A això cal sumar que la primavera “ha sigut molt plujosa” i ha provocat un augment de la vegetació de bosc baix i matoll i s'espera, en el marc del canvi climàtic, un estiu molt sec amb temperatures molt altes. Per això, la Avsre realitzarà “un esforç d'organització inèdit” davant aquest “estiu singular” i demana col·laboració ciutadana.

Per part seua, la consellera Mollà va incidir en què el dispositiu de prevenció d'incendis de tots els anys es veurà reforçat. Així, a les 800 persones que ho conformen entre personal de Vaersa, agents mediambientals i tècnics en prevenció d'incendis se sumaran 50 persones, amb 11 brigades més “a peu de muntanya” per a protegir a la població.

Segons va remarcar la titular d'Emergència Climàtica, la crisi mediambiental “és evident” i la Comunitat ja es va veure afectada per dos temporals, la DANA del setembre passat i la borrasca Gloria, que van afectar també la massa forestal, provocant danys que des del seu departament s'han anat reparant.

En el que va d'any s'han registrat 79 incendis que han cremat 65 hectàrees quan la mitjana a hores d'ara d'any és de 180 focs, va dir Mollà, que va subratllar que el confinament ha influït però també “el comportament” de la gent.

“Volem intentar continuar batent rècords amb aquestes xifres”, va incidir, destacant que la jornada del dimecres, amb les altes temperatures, el vent i la humitat, va ser “difícil”, probablement el dia més crític de l'any fins ara i es va superar sense incidències.

Per part seua, Ximo Puig va insistir en la prudència i en la responsabilitat, al costat de la coordinació entre administracions, per a aconseguir bons resultats i evitar la pèrdua de vides en primer lloc, però també de boscos, “que formen part de la vida” i de l’“ànima” d'un poble.

Va assenyalar que les tasques de prevenció que es realitzen a l'hivern són importants, però va ressaltar que els boscos no poden convertir-se en jardins i davant qualsevol incident el crucial és actuar amb rapidesa: “La comunicació pot salvar moltíssimes hectàrees i també vides”. “Aquest estiu és un bon moment per a reconciliar-nos amb la naturalesa, però amb prudència”, va concloure.

2019 va ser un gran any

L'any passat es va registrar el menor nombre d'incendis des de 1986, amb 273 focs que van calcinar 969 hectàrees. I d'eixa superfície, el 86% es va concentrar en un únic incendi, el de Beneixama. En 2018, només l'incendi de Llutxent va cremar 3.270 hectàrees, tres vegades més que tota la superfície arrasada en 2019. Dels 273 incendis del passat any, 154 van tindre lloc a la província de València, 69 a Alacant i 50 a Castelló.