La regañina de Jorge Javier Vázquez a Toñi Moreno en 'La casa fuerte'

Durante la última gala de La casa fuerte no hubo mucho tiempo para la tertulia. Y es que, desde que cambió la mecánica del formato y la organización decidió añadir más pruebas al programa para acelerar el ritmo, esos retos ocupan una gran parte de la emisión.

Tanto es así, que hubo colaboradores, como el maestro Joao, que apenas hablaron durante el programa. O la propia Sofía Suescun, que habitualmente es una de las asistentes protagonistas a los debates de cada concurso y en este caso más, pues una de las parejas que participa está formada por su madre, Maite Galdeano, y hermano, Cristian Suescun.

Una de las comentaristas que más complicidad tiene con el presentador del concurso, Jorge Javier Vázquez, es Toñi Moreno (Viva la vida y MyHyV), y habitualmente se hacen bromas el uno al otro sobre sus problemas amorosos y guiños a cuando eran más jóvenes.

En esta ocasión, y al despedir la gala, Jorge Javier le dijo a la presentadora: "Toñi, no puedes venir para hablar tan poco, voy a hablar con dirección porque esto no lo puedes hacer", comentó, afeando el silencio de la colaboradora en broma. Entre risas, la aludida respondió: "No tienes vergüenza ni la conoces".