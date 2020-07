Jorge Javier afea el trato de Maite a su hijo en 'La casa fuerte' y Sofía Suescun cuenta el duro origen de su mala relación

Este jueves, en la última gala de La casa fuerte se emitieron unas imágenes de la convivencia en las que Maite Galdeano hacía estallar a su hijo Cristian Suescun hasta un punto en el que este comentó, entre lágrimas, que estaba dispuesto a irse del reality.

Ocurrió después de que Juani, la madre de María Jesús Ruiz, le dijera a Suescun que no se dejara llevar "por su madre". Esta insistió a su hijo, que no respondió, para que la defendiera en conversación con Juani. "Mi madre me ha dado mucho apoyo y la quiero tal y como es", dijo Cristian.

Además, añadió, ya en la gala, que Juani "es un lobo con piel de cordero" y que "aprovecha las discusiones para meter mierda". A continuación se emitieron unas imágenes en las que Maite le decía a su hijo que, al salir, él se iría a su piso y ella se marcharía "con su hija y con su novio, Kiko Jiménez", pues ella había educado a Sofía "sola".

Jorge Javier le da un toque de atención a Maite Galdeano

"Lo que veo en mi casa no lo quiero para ninguna mujer. Como mujer, yo no quiero a un hombre de este calibre, que te dice que te quiere y es mentira", dijo también Galdeano. Estas fueron las palabras que llevaron a Cristian a llorar y a amenazar con irse, pero también a que Jorge le diera un toque de atención a Maite Galdeano:

"Es tu hijo, tienes que protegerle, ayudarle quererle... tú no eres una mujer fácil y ser tu hijo no tiene que ser fácil. Aunque recibieras una educación muy estricta, no tienes que hacer lo mismo con tus hijos". Después, ella prometió un cambio de actitud, y Cristian aseguró que confiaba en que, gracias a La casa fuerte, donde ambos se están "conociendo a la hora de convivir", se quisieran siempre.

Sofía explica el origen del distanciamiento entre Maite y su hijo

Por último, ya desde plató, Sofía Suescun explicó el origen de su distanciamiento: "Cuando mis padres se separaron, yo comencé a ir con mi madre a unos talleres para mujeres maltratadas, y es allí donde se empezó a forjar nuestra relación. Pero un juez decidió que Cristian, mi hermano, se quedara con mi padre, por eso la relación no es la misma".