Pablo Motos, en 'El hormiguero': "Por la calle me suelen confundir con Wyoming"

Durante la última tertulia de la temporada, y tras haberse despedido del invitado de este jueves, Karlos Arguiñano, Pablo Motos quiso comentar algunos temas de actualidad con Luis Piedrahita, El Monaguillo y Marron.

El presentador destacó una noticia de un hombre que estuvo 30 horas detenido en una comisaría de Michigan por haberle confundido un sistema de reconocimiento facial con un delincuente. Motos quiso saber si a sus colaboradores "os confunden con gente".

El primero en responder fue Piedrahita que señaló: "Me confunden constantemente con Marron, Quique Peinado (colaborador de Zapeando), Flipy (que participó en las primeras temporada de El hormiguero encargándose de la ciencia) y Berto Romero. De esas personas, soy la que quieras", afirmó entre risas.

"Me pasó una cosa que no sabía cómo tomármela. Un tipo me vio a lo lejos y me gritó: ¡Flipy, gilipollas!", anécdota que arrancó las carcajadas de sus compañeros de programa. "Él me notó el estupor porque lo miré sin saber si ofenderme o no. Realmente, no sé a quién quería molestar, a la persona a la que estaba viendo o a Flipy, pero se dio la vuelta y se fue".

A continuación, El Monaguillo afirmó que "todo el rato me confunden, y sé que a él también le pasa, con Jorge Berrocal de Gran Hermano 1: ¿Quién me pone la pierna encima?". El colaborador exclamó al ver la foto que "¡no nos parecemos en nada!", pero Motos señaló que "un poco sí".

Entonces fue el turno del presentador, que reconoció que "no me pasa mucho, pero un par de veces al año hay alguno que me dice: ¡Hey Wyoming!", y se preguntó: "¿Qué clase de empanada tiene que llevar...?".

Marron explicó que "debe ser un señor que hace zapping muy rápido" y mezclará a los presentadores de Antena 3 y La Sexta. Al colaborador también le confunden mucho por la calle y, curiosamente, con los mismos que a Piedrahita, "pero al revés, empiezan por Berto y acaban por Flipy".