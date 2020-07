PP C-LM lanza la campaña '#Megustamipueblo' para "presumir" y reclamar igualdad de oportunidades en el mundo rural

Con ella, los 'populares' quieren reivindicar "al Gobierno de Sánchez y el de Page que dejemos los anuncios y pasemos a los hechos", ha detallado el presidente regional del PP, Paco Núñez en declaraciones a los medios previas al acto donde se ha lanzado la campaña en Molina de Aragón (Guadalajara), junto a responsables del área de Despoblación del PP.

"Nuestro mundo rural no necesita parques nacionales, necesita industria, bajada de impuestos, ayudas económicas para poder generar oportunidades de negocio. No necesita anuncios, necesita realidades, con anuncios no vamos a llenar la España vaciada", ha explicado Núñez, que ha reivindicado ayudas para conseguir esa igualdad de oportunidades.

Con esta acción del PP regional, apadrinada por la Dirección Nacional, los 'populares' quieren "sacar todo el orgullo que tenemos de nuestra España rural y Castilla-La Mancha rural, presumir de nuestros pueblos, su historia, cultura, medio ambiente, tradiciones y gastronomía".

Pero el PP también tiene claro "que hay que hacer acciones fundamentales para dotar de población al mundo rural" como la adaptación de la normativa urbanística para que sea más flexible en el mundo rural pero también con ayudas económicas a emprendedores y autónomos o haciendo que llegue la banda ancha.