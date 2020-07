Sanidad investiga la relación de la Covid y los antirretrovirales para el VIH

Son varias las investigaciones destinadas a comprobar si los antirretrovirales servirían como barrera frente al coronavirus. En esa línea, el Ministerio de Sanidad ha anunciado los resultados preliminares de un estudio que apunta hacia un menor riesgo de contagio por Covid-19 de las personas con VIH que toman tenofovir y emtricitabina (TDF/FTC) frente a las que tienen pautada otra medicación.

El trabajo, realizado entre el 1 de febrero y el 15 de abril en 60 hospitales de España, se ha publicado en la revista científica Annals of Internal Medicine, a través de un artículo coordinado por la directora del Plan Nacional sobre el Sida, Julia del Amo. La investigación analizó la incidencia y severidad del coronavirus en 77.590 pacientes infectados por el VIH en tratamiento antirretroviral: 236 dieron positivo, de los que 151 fueron ingresados, 15 estuvieron en la UCI y 20 murieron. Los expertos detectaron que los tratados con TDF/FTC presentaron el riesgo más bajo de enfermar (16,9 de cada 10.000) y de acabar en el hospital (10,5), ante valores superiores al 28 y al 20, respectivamente, registrados con el resto de terapias. Ninguno de ellos pasó además por cuidados intensivos ni falleció. Los resultados sugieren igualmente que el riesgo de diagnóstico no es mayor en las personas con VIH que en la población general.

Los propios autores reconocen que se precisan más estudios que certifiquen la posible eficacia de los fármacos utilizados como profilaxis con el VIH en la prevención de la Covid-19 entre personas sin VIH. "La confirmación de estos datos supondría un importante avance para evitar el contagio de los profesionales socio-sanitarios expuestos y de personas vulnerables. En esta línea de investigación se está desarrollando Épicos (Ensayo Clínico para la Prevención de la Infección por Coronavirus en Sanitarios), que pretende evaluar el riesgo de presentar la enfermedad sintomática en personal sanitario de alto riesgo", explica Sanidad. Ese ensayo, que se lleva a cabo en 67 hospitales de 14 comunidades y en el que participan 4.000 profesionales, consiste en administrarles de manera preventiva y aleatoria hidroxicloroquina, TDF/FTC o la combinación de ambos durante 12 semanas.

"Está bien generar esta información, pero lo más importante es poder desarrollarla. Es bueno destacar que no está clara la eficacia del tenofovir y la emtricitabina en la protección frente al coronavirus. El hecho de que parezca que las personas que lo toman se contagian menos puede deberse a otras variables. Es necesario mantener la prudencia hasta que se tengan los resultados del Épico", apunta el doctor Bonaventura Clotet, director del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa.

Coordinado por el doctor Pep Coll, este instituto se encuentra a punto de dar a conocer las conclusiones de una investigación que camina por una senda similar: valorar la utilidad de la truvada para prevenir la Covid. Este fármaco se compone de los dos principios activos que destaca el trabajo del ministerio y se emplea para tratar el VIH así como para prevenirlo. La investigación de IrsiCaixa se ha basado en 1.600 hombres que tienen sexo con hombres y que lo emplean como Prep, es decir, como "terapia preexposición".

"Por otro lado estamos analizando el valor de la hidroxicloroquina también como terapia preventiva en un estudio transversal hecho en nuestro hospital en el que hemos comparado a quienes lo tomaron a principios de marzo con quienes no lo hicieron. En el modelo animal no funcionó pero in vitro tiene una actividad bastante potente frente al coronavirus. Puede que no estemos bloqueando todos los mecanismos de entrada o que por la cantidad de virus que entra, un único fármaco o dos no puedan proteger de la infección", avanza el también jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol.

De corroborarse estas investigaciones la ciencia contaría con herramientas de prevención que evitarían el caos sanitario, social y económico de los últimos meses. Existe lugar para la esperanza pero hay que aguardar a tener todas las respuestas.

"Si este fármaco tuviera una utilidad preventiva sería fabuloso"

El doctor Bonaventura Clotet, director de IrsiCaixa y jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol. IrsiCaixa

¿Cómo valora el estudio que acaba de presentar Sanidad? Con cautela. En este tipo de estudios siempre hay un sesgo que puede infravalorar los casos. Además nosotros hemos investigado la actividad in vitro frente al coronavirus del tratamiento con tenofovir y con emtricitabina, individualmente y juntos, y no tienen ninguna eficacia para inhibir la citotoxicidad del virus. Lo hemos hecho en las células Vero E6, las que se utilizan en la mayoría de los centros de investigación. Se puede argüir que el modelo de la línea celular utilizado no ha sido el adecuado, a pesar de ser el más frecuente, y por ello lo estamos mirando también en otros modelos celulares pero aún no tenemos los resultados.

¿Se muestra escéptico? Todo es posible pero cuesta pensar que cuando in vitro no hay nada pueda in vivo ocurrir algo. Yo estaría encantado de que la excepción confirmase al regla. La respuesta la dará el ensayo Épicos, que está muy bien diseñado y es la manera correcta de evaluar si este fármaco tiene o no una utilidad preventiva. Si la tuviera sería fabuloso porque su perfil de seguridad es muy alto.

¿Podría extenderse su uso a la población? Claro. Además de para sanitarios sería perfecto para las residencias. Tiene una toxicidad renal y ósea pero sería controlable y en periodos de uno o dos meses el beneficio sería muy superior al riesgo. Evitaríamos que las personas mayores pudieran contagiarse y morir.