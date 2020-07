Mercadona anuncia que invertirà 72 milions d'euros enguany per a millorar la seua eficiència i servici a Alacant

20M EP

La cadena Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ha anunciat que invertirà aquest 2020 72 milions d'euros per a millorar la seua eficiència i servici dels seus locals i per a contribuir a impulsar l'activitat econòmica i tractar de contrarestar les conseqüències econòmiques i socials provocades per la crisi sanitària en aquesta província.