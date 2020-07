El TSJCV permet als vigilants d'uns hipermercats prendre la temperatura a empleats per prevenció

La Sala social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) permet als vigilants d'una cadena d'hipermercats prendre la temperatura als empleats per a previndre contagis per Covid-19. Entén que aquesta funció no excedeix de l'àmbit competencial dels professionals.

Així es desprén de la resolució, facilitada pel tribunal valencià, en la qual es desestima la demanda interposada per la Federació Valenciana Alternativa Sindical de Treballadors de Seguretat Privada contra una mercantil que presta servicis per a hipermercats.

Aquest conflicte afectava un total de 300 treballadors que presten servicis com a vigilants de seguretat per a la delegació autonòmica de la mercantil demandada en diversos supermercats repartits per la Comunitat Valenciana.

Com a conseqüència de la pandèmia, des dels hipermercats es va avisar a l'empresa de vigilància que havien de realitzar control de temperatura als treballadors i per a açò els anaven a proporcionar termòmetres de radiofreqüència.

L'empresa va elaborar aleshores un protocol d'actuació i va donar ordre als seus treballadors perquè prengueren la temperatura als empleats dels centres des del passat mes de maig.

Un sindicat va recórrer aquesta mesura en qualificar-la d'"injustificada". Va al·legar que s'excedien les funcions del personal de seguretat i posava en risc la seua integritat física. Igualment, va argumentar que els vigilants mancaven de formació i habilitació per a escometre aquesta "ingerència en la intimitat personal".

No obstant açò, el TSJCV no li dona la raó en entendre que eixa comesa, en aquesta situació de caràcter extraordinari a causa de la pandèmia, "no excedeix de l'àmbit competencial de les funcions pròpies dels vigilants".

El tribunal considera que la mesura "apareix plenament justificada en el marc d'una situació excepcional en la qual ha sigut adoptada, amb vista a reforçar la seguretat dels centres" i la seua aplicació no evidencia un crebant manifest dels drets i garanties constitucionals dels treballadors afectats pel conflicte.