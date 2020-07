El Pleno rechaza crear una Comisión Especial de seguimiento y trabajo sobre el derribo de Baterías de Cok

Cambia Avilés y PP han unido sus fuerzas para forzar la convocatoria de este pleno extraordinario y pedir la aprobación de estos dos puntos, después de que la semana pasada las dos portavoces de los grupos se presentasen en la rueda de prensa del presidente de Sepides como periodistas, para conocer los detalles del proyecto y quejarse de "falta de información" por parte del gobierno municipal.

Sin embargo en la sesión plenaria, se han quedado solos en esa petición, ya que el grupo de Ciudadanos ha votado en contra de los dos puntos junto al equipo de gobierno socialista tumbando la propuesta de PP y Cambia Avilés. Vox votó a favor de la comparecencia de Manuel Campa, pero también votó en contra de la creación de una comisión Especial.

En un ambiente de crispación, la portavoz de Cambia Avilés, Tania González inició el pleno poniendo encima de la mesa todas sus quejas. "Es un proyecto estratégico de la ciudad, no del gobierno socialista, no se está contando con la ciudad, y no sabemos nada del proyecto del gobierno para estos suelos, lo cual es una tomadura de pelo a los ciudadanos", ha señalado González.

Sin embargo, la portavoz de Vox, Arancha Martínez, ha aclarado que en su grupo "si tenemos la información sobre el proyecto solicitada al equipo de gobierno", así que dejó claro, que "no estamos de acuerdo en crear una comisión más como piden estos dos grupos, porque es innecesaria".

Por parte de Ciudadanos, Jorge Vidal, ha aclarado que su grupo también ha tenido la información "de primera mano", por parte del gobierno cuando la han solicitado, y dejó entrever su voto contrario, al afirmar que "este pleno era innecesario, y la verdad que he visto a la ponente de Cambia Avilés, hacer más un mitin, que traer una propuesta concreta".

La portavoz del PP, Esther Llamazares, ha advertido que el objetivo de este Pleno convocado junto a Cambia Avilés, era "poner encima de la mesa el debate de Baterías, porque el gobierno continuamente nos falta el respeto negándonos información, y después a última hora querrán que apoyemos sin información la modificación del PGOU, que es necesaria para llevar a cabo el polígono en los suelos de Baterías".

Por su parte, el portavoz socialista, Manuel Campa, ha recordado que en lo único que puede estar de acuerdo con los convocantes del pleno es que "este es un proyecto fundamental para Avilés", pero ha recordado que la única competencia del Ayuntamiento en este proyecto es la modificación del PGOU, y por lo tanto "no vamos hacer política espectáculo, como pretenden estos dos grupos presentándose en ruedas de prensa faltando el respeto a al institución".

Por último, la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, cerró el debate aludiendo a que este Pleno extraordinario "es fruto de un capricho y una pataleta infantil, que no sirve para nada, porque en el primer punto que piden la comparecencia se han equivocado de sitio, ya que deben pedirlo en el congreso de los Diputados, porque los suelos de Baterías son propiedad de Sepides, y no del Ayuntamiento".