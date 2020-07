Cultura.- Bisbal, IZAL, Ara Malikian, Dorian, Sofia Ellar i Miguel Poveda, en els "concerts íntims" de Nits al Carme

El director de l'espai cultural, José Luis Pérez Pont, juntament amb els portaveus de la promotora valenciana BS Entertainment, Miguel Torres i Juanjo Talavan, i Daniel Arnal, tècnic de Turisme Comunitat Valenciana, ha presentat la iniciativa.

'Nits al Carme' és una iniciativa que convida artistes nacionals i internacionals de renom i de diferents gèneres musicals a realitzar un "concert íntim en un entorn únic com és el claustre gòtic del Centre del Carme Cultura Contemporània, complint, per descomptat, amb totes les mesures de seguretat sanitàries establides".

En total seran 11 concerts, que tindran lloc entre el 10 i el 24 d'agost a les 21.30 hores. Les entrades estaran a la venda a partir del 7 de juliol (12 h) en nitsalcarme.com

Arrancarà el cicle amb dos dates seguides (10 i 11 d'agost) amb IZAL, un dels grups 'indie' nacionals de referència; i, després, en format piano i veu, Pablo López (12 d'agost).

David Bisbal confirma la seua data en la ciutat de València en el cicle 'Nits al Carme' per al 13 agost, dins de la seua gira d'estiu 'Íntimo 2020'; i tanca la primera setmana el sentiment, la veu i el flamenc de Miguel Poveda (16 d'agost).

El violinista espanyol, d'origen libanés i ascendència armènia, amb més de 40 discos gravats i un èxit internacional imparable, Ara Malikian, realitzarà dos concerts acompanyat d'un piano (18 i 19 d'agost).

Per la seua banda, Dorian una de les bandes més actives dins i fora d'Espanya gràcies al seu personal so, mescla de 'new wave', música electrònica i 'indie rock', recalarà en el centre cultural valencià el 20 d'agost.

La cantant i compositora anglo-espanyola Sofia Ellar també tindrà una doble cita en el cicle (21 i 22 d'agost) i donarà pas a l'últim concert, en format trio acústic, amb Los Secretos (24 d'agost).