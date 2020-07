Polítiques d'ocupació jove i per a facilitar l'emancipació, peticions del Consell de la Joventut davant Les Corts

La seua presidenta, Pilar Blasco, ha destacat davant els diputats la necessitat de polítiques específiques per a abordar l'alta taxa d'atur juvenil, la precarietat dels contractes i el continu augment dels preus del lloguer.

"Si 4 de cada 10 persones d'entre 16 i 29 anys es trobaven al 2018 en situació de pobresa o exclusió social, la crisi del coronavirus ha agreujat aquest escenari per a la joventut valenciana", ha assegurat.

Per açò, ha advertit que "no es pot retallar ni un euro" en ocupació juvenil, sinó que cal invertir més recursos. A més, ha proposat reforçar l'acompanyament d'aquest col·lectiu en la cerca activa d'ocupació com fan els programes de garantia juvenil dels països nòrdics, amb un orientador de capçalera.

Blasco també ha reclamat que s'aborde la qüestió de les beques, en les quals es donen "situacions irregulars" en alguns casos que vulneren els drets laborals de joves "que només volen oportunitats dins del mercat de treball".

Respecte a la vivenda, s'ha centrat en el lloguer i ha recordat que les últimes xifres de l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya reflecteixen que un jove valencià ha d'invertir més del 70% del seu salari per a pagar el lloguer, xifra "molt superior al 30% que recomana el Banc d'Espanya".

Per açò, ha defès la creació d'un marc normatiu que permeta "la regularització de les pujades abusives del preu de les vivendes i prestar especial atenció a la situació precarizada de la joventut establint un pla autonòmic de vivenda pública jove".

Pilar Blasco també s'ha referit als problemes d'estrés o ansietat que pateix aquest col·lectiu per la incertesa davant el seu futur: "Encara que els joves no siguen un col·lectiu de risc en la crisi sanitària, els últims estudis apunten que el confinament ha causat un gran impacte emocional i que només el 0,9% rep assistència psicològica des de la sanitat pública".

Finalment, ha defès la necessitat d'incorporar l'educació no formal a la Llei d'Educació Valenciana com una forma de "donar-li una visió completa". "L'oci educatiu no és només entreteniment, sinó que és educació per a tota la vida en la qual la persona es desenvolupa i creix", ha conclòs Blasco.