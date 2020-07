Igea aclara que la separación de 1,5 metros prima en cualquier situación y se modificará en el Decreto

"Metro y medio de distancia en cualquier circunstancia", ha insistido Igea, quien ha explicado que tras un "largo debate" mantenido en el Consejo de Gobierno sobre el anexo de medidas se ha acordado finalmente modificarlo para aclarar que esta medida prima sobre cualquier otra, una aclaración que se publicará la próxima semana.

"Para cualquier cosa metro y medio de separación", ha reiterado, tras lo que ha recordado que en anexo incide también en la necesidad de solicitar autorización previa cuando se prevean aglomeraciones.

"En cualquier circunstancia metro y medio, con butacas o no, con aforo o no", ha reiterado, tras lo que ha considerado que las dudas derivan de que en el anexo no se ha especificado.

Durante su intervención ante los medios el vicepresidente ha avanzado que la gran mayoría de nuevos casos registrados en la Comunidad son de personas jóvenes, por lo que ha apelado a la responsabilidad individual. "La seguridad de todos depende de todos y cada uno de nosotros", ha insistido, tras lo que ha recordado que hay afectados por COVID menores de 40 años que han estado en UCIS o han fallecido.

Así, Igea ha apelado a la "prudencia" y a la "responsabilidad" ante un aumento de casos en España y fuera del país.