Rector de Deusto aboga por una institución más moderna y flexible, con un papel principal para la transformación digital

Además de la toma de posesión del rector José María Guibert, durante el acto, al que ha asistido el viceconsejero de Universidades e Investigación, Adolfo Morais, también han recibido sus credenciales su equipo rectoral al que se ha incorporado el nuevo vicerrector de Estrategia Universitaria, Eduardo Ruiz Vieytez. El resto de vicerrectores repite y se mantienen, con algunos mínimos cambios, en sus funciones.

En su discurso, el rector José María Guibert se ha inspirado en "doce palabras o expresiones sacadas del legado de Adolfo Nicolás", anterior Padre General de los jesuitas, recientemente fallecido, y las ha utilizado como marco para presentar algunos retos que tiene la Universidad por delante, "en un momento que no es fácil ya que la crisis del coronavirus ha sacudido buena parte de nuestra vida que antes llamábamos normal".

Estos términos, ha dicho, son "profundidad, creatividad, universalidad, revitalización espiritual y comunitaria, identidad de las instituciones, discernimiento, fronteras, interculturalidad y diálogo interreligioso, pobreza, ecología y reconciliación, estilo de gobierno, estructuras de gobierno, y misión compartida y en colaboración" ha enumerado en su discurso.

José María Guibert ha afirmado que una las principales misiones de una institución superior como la Universidad es aportar profundidad a las lecturas o miradas que hacemos del mundo. "Buscar evidencia, trabajar con datos e hipótesis contrastadas y formular modelos razonables y plausibles, son parte de la vida universitaria y es lo que hacemos, lo que buscamos, lo que enseñamos y lo que fomentamos", ha puntualizado.

En cuanto a la creatividad, ha afirmado que, "en el actual momento de renovación de las competencias genéricas de nuestro modelo de formación, se ha propuesto la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos como habilidades fundamentales".

Por otro lado, para el rector, "la universalidad" llevada a Deusto se puede traducir en "buscar el bien de la institución, no el propio, y que la institución busque un bien social, no el propio". "Una invitación, por tanto, a pensar en global y a ir más allá del efecto inmediato de nuestras acciones; y donde la universidad ha de ser un ejemplo", ha añadido.

En cuanto a la "revitalización espiritual y comunitaria", Guibert ha afirmado que es "una invitación a renovarnos por dentro y no caer en la tentación del activismo, de querer aparecer muy dinámicos y eficaces, pero sin un norte o propósito, más aun ahora, cuando el obligado confinamiento nos ha desmontado muchos elementos de la vida consumista y rutinaria que son prescindibles".

En su opinión, nos encontramos en una crisis que, "además de sanitaria y económica, es personal y se hace necesario "buscar maestros en el espíritu".

Sobre la "identidad de las instituciones", el rector ha asegurado que una de las principales responsabilidades de los vicerrectores es "romper procesos arcaicos fundamentados en el mero siempre se ha hecho así", y ha abogado por "luchar contra intereses creados que no suman a los fines de la organización y tener visión para generar más y mejores colaboraciones, tanto internas como externas".

Tras destacar que "ayudar a discernir en la vida es uno de los elementos que se aplican constantemente en el quehacer universitario de Deusto", se ha centrado en superar "fronteras" para afirmar que, en el caso de la Universidad, "la investigación es ciertamente nuestro principal acercamiento a las fronteras, entiéndanse éstas como trincheras sociales, dilemas intelectuales o nuevos ámbitos del saber, de la ciencia o de la tecnología".

En referencia a la "interculturalidad y diálogo interreligioso", Guibert ha descrito a la Universidad de Deusto como "un hub, nodo o centro de actividad que no conoce fronteras o, más bien, se trata de una entidad que busca sustituir las fronteras por enlaces y flujos de ideas y personas".

En relación a las palabras "pobreza, ecología y reconciliación", el rector ha indicado que el nuevo Plan Estratégico destaca la Agenda 2030 como "elemento tractor de las iniciativas universitarias de contenido social y medioambiental".

ESTILO DE GOBIERNO IGNACIANO

El rector ha seguido su discurso centrándose en el "estilo de gobierno", una expresión, ha dicho, que "insta a buscar fórmulas de dirección que ayuden a hacer posible todos los principios anteriores". De esta forma, ha apostado por "adoptar un estilo ignaciano, al que también habría que añadir criterios de eficiencia y eficacia, de capacidad de tomar decisiones y de responsabilidad por la viabilidad económica".

Por otro lado, ha considerado que las "estructuras de gobierno" han de estar relacionadas "con la misión" y han de ser "modernas y flexibles". De ahí, su apuesta por "redefinir la estructura, el modelo de organización y sus procesos y sistemas para dar una respuesta ágil a las nuevas necesidades", con el objetivo es buscar "un liderazgo estratégico y motivador que vaya más allá de cada centro".

En esta nueva forma de hacer, ha asegurado, "la transformación digital tendrá su papel". "No se trata solo de usar más ordenadores o de realizar en línea lo mismo que hacemos en analógico. La tecnología no es determinista, pero sí posibilita un modo distinto de trabajar y organizarnos, y de no quedarnos atrás", ha puntualizado.

En cuanto a la última expresión, "misión compartida y en colaboración", Guibert ha precisado que no alude solo a la cuestión de compartir elementos de misión entre jesuitas y colaboradores, sino que "va más allá y se centra en el prefijo 'co' de compartir, colaborar, co-working, convivir, etc". "Es algo que hemos descubierto hace tiempo, lo estamos fomentando, y que está llamado a ser un símbolo de convivencia y trabajo compartido", ha finalizado.