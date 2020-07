Coronavirus.- El Consell desinfectarà per segona vegada zones comunes del Grup Sant Llorenç de Castelló després del brot

20M EP

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, mitjançant l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), durà a terme per segona vegada la desinfecció de les zones comunes del grup de vivenda pública Sant Llorenç de Castelló, on s'ha detectat un brot amb 23 casos d'infectats per la Covid-19.