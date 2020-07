Baleària presenta l'única oferta per a la construcció de la nova terminal de passatgers del Port de València

La futura terminal de passatgers se situarà entre el Moll de Ponent i el Moll de l'Espigó del Túria, en la zona anteriorment ocupada per la drassana d'Unió Naval de València, i que compta amb aproximadament 100.000 metres quadrats. La concessió per a l'empresa adjudicatària s'atorgarà per un termini de 35 anys, prorrogables fins a un màxim de 50 anys.

Els sobres de les ofertes administratives i tècniques s'obriran els dies 15 i 29 de juliol, i fins a aquest últim, l'Autoritat Portuària de València (APV) no podrà oferir informació addicional, excepte la qual va aprovar en el seu moment el Consell d'Administració relativa als plecs del concurs, assenyala en un comunicat.

En el seu conjunt, l'APV calcula que el projecte rondarà els 20 milions d'euros entre la inversió pública i privada. El termini de construcció és de dos anys i per a l'entrega de terrenys un any més, per la qual cosa de complir-se els temps, es calcula que la nova terminal de passatgers estarà operativa l'any 2024.

REQUISITS PER A LA FUTURA TERMINAL

El Consell Administració de l'APV va consensuar els requisits que ha de complir aquesta infraestructura, centrats a crear una "terminal ecològica, accessible i respectuosa amb el valor històric" dels edificis. Així, el plec estableix que la terminal estiga equipada amb subministrament elèctric perquè els creuers es connecten a aquesta energia o l'opció per a instal·lar plaques solars en les cobertes de l'edifici.

Segons consta en les bases del concurs, la nova terminal està destinada a atendre el trànsit de creuers, les línies regulars amb Balears i Algèria així com tràfic de càrrega rodada o "ro-ro" (plataformes o vehicles que accedeixen als vaixells amb els seus propis mitjans).

La terminal ha de ser capaç d'acollir en una mateixa jornada dos bucs de creuers, un en règim de port base i un altre en règim de trànsit, i dos bucs tipus ferri/ro-pax.

Donades les seues característiques, la nova terminal garanteix l'operativa independent dels passatgers de creuers i els passatgers de línies regulars. Així mateix, el plec contempla un edifici per a la recepció de passatgers proveït de hall d'entrada, àrea per a dipòsit d'equipatges, control de seguretat equipat amb rajos X i arcs detectors de metalls, espai per a duanes i per als cossos i forces de seguretat de l'Estat.

Pel que fa als servicis propis de la terminal, el plec contempla que, com a mínim, proporcione espai per a sanitat, àrea d'espera, passarel·les per a l'accés des del passadís d'embarcament al buc i viceversa amb càmeres de seguretat, wi-fi, oficina de turisme, zona de lavabos públics, sala de descans per a la tripulació i àrea de check-in per a les línies de creuer.

Opcionalment, el concessionari podrà proporcionar altres servicis com oficina per a l'APV, àrea per a grups grans, magatzems, zona VIP, àrea de restauració, zona comercial, vending, caixers, zones de lloguer de vehicles o sala de resos. El disseny de la terminal haurà de garantir l'accessibilitat per a les persones de mobilitat reduïda.

L'àrea exterior ha de comptar amb zona d'aparcament de curta estada amb almenys 100 places, zona d'estacionament per a autobusos i transport col·lectiu amb almenys 10 places, parada de taxis. Així mateix, ha de disposar d'una zona d'espera per a passatge de línia regular internacional per a l'Operació Pas de l'Estret amb 600 places d'aparcament, zona recreativa infantil i zona de restauració i servicis.

La nova terminal comptarà amb dos accessos independents: el de vehicles pesats que arribaran per mitjà de l'Accés Sud i el de vehicles lleugers que entraran a la terminal pels accessos previstos per la part ciutadana.

EDIFICIS DE VALOR HISTÒRIC ARTÍSTIC

L'ordenació de la nova terminal haurà de respectar els quatre elements de l'antiga drassana d'Unió Naval de Llevant catalogats per la Càtedra Demetrio Ribes com a peces de valor històric artístic: el dipòsit d'aigua, la graderia de construcció de bucs, 2 grues que podran ser col·locades en una altra ubicació i la subnau A de la nau III.

En aquest últim cas, l'APV escometrà la rehabilitació de l'estructura, façana i cobertes d'aquest edifici mentre que el concessionari s'ocuparà de la resta de la reforma per a la seua adequació al nou ús previst, respectant l'arquitectura de la nau i la façana oest de la mateixa.

PLA MEDIAMBIENTAL

El plec exigeix també un pla mediambiental que incloga un sistema de gestió ecològic i sostenible, la participació en les iniciatives conjuntes que promoga l'APV i un estudi d'avaluació d'impacte ambiental. Tots els atracaments han d'estar equipats amb xarxa de subministrament elèctric als bucs atracats; i totes les cobertes i teulades de les edificacions existents han d'estar dissenyades per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.

Els criteris d'adjudicació estableixen 45 punts per a l'oferta econòmica i 55 punts per al pla de negoci. Per la seua banda, el Pla Mediambiental permetrà obtindre fins a 20 punts.