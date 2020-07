Cultura.- Benidorm Summer Nights confirma Los Secretos, Amaral i Comandante Lara per a l'agost

Segons ha informat l'organització, Los Secretos, el mític grup madrileny d'Álvaro Urquijo, torna a engegar-se, aquesta vegada com a sextet acústic el dia 25 d'agost. Guitarres, baix, piano acústic i caixó amb uns arranjaments especials per a aquest format amb el qual tocaran les seues cançons més emblemàtiques, així com les incloses en el seu últim treball, 'Mi paraíso'.

El dia 24 d'agost serà el torn de Comandante Lara, que aterra amb el seu xou de comèdia 'A toda costa'. Luis Lara, un dels còmics més estimats de la seua terra, arribarà a Benidorm acompanyat de Vicente Ruidos i Jesús Tapia en el marc d'una gira nacional que ha esgotat localitats per tot el país.

Finalment, el dia 29 d'agost Benidorm Summer Nights tancarà el seu cicle de concerts amb Amaral. Eva i Juan tornen als escenaris amb una nova gira en acústic en la qual agafaran les seues guitarres i repassaran les grans cançons de la seua història, incloent les de 'Salto al Color', el seu últim llançament.

Per a assistir a cadascun dels concerts anunciats és necessari adquirir les entrades en la web de 'produccionesbaltimore.es' o 'Entradas a tu alcance'.

Demà divendres s'obrirà la venda per als directes de Los Secretos, Comandante Lara i Amaral. Es tracta d'un nombre limitat de tiquets que variarà en funció d'allò que dicte la normativa d'aforaments en el moment que vaja a tindre lloc cada concert. A més, cada concert adoptarà totes les mesures de protocol sanitari pertinents.

EL KANKA

El Benidorm Summer Nights arranca aquest dissabte amb El Kanka; seguirà el dia 9 amb M Clan; Carlos Sadness actuarà el dia 18; Ara Malikian ho farà el dia 23; Martita de Graná actuarà el dia 24; i Coque Malla ofrecará el seu espectacle el dia 25.