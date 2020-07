Coronavirus.- Conselleria planteja 'grups bambolla' de fins a 20 alumnes amb un tutor, qui interactuarà amb ells

En una carta remesa als col·legis i firmada pel secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, s'estableixen una sèrie de pautes: organització de grups de convivència estables en tots els cursos d'Educació Infantil amb fins a 20 xiquets i podran estar configurats amb alumnat de diferents nivells; grups de convivència estables des de Primer fins a Quart d'Educació Primària amb un màxim, també de 20 alumnes i grups en Quint i Sext de Primària en els quals es respecte la distància mínima interpersonal d'1,5 metres.

"L'opció dels grups de convivència estable per a l'alumnat de menor edat és la qual millor pot garantir la traçabilitat i la gestió dels casos de contagis que es puguen produir i, al mateix temps, permet que les xiquetes i els xiquets d'aquestes edats puguen socialitzar i jugar entre ells, ja que és impossible, a més de contraproduent, que a aquestes edats intentem que es troben en el centre mantenint tot el temps la distància social d'1,5 metres. Així ens ho han indicat les autoritats sanitàries i així ho haurem de complir", assenyala la missiva.

Els centres utilitzaran les aules o espais més grans per a situar aquests grups i ajustaran el nombre màxim d'alumnat que cap en cadascun d'ells. Serà possible, en cas que els espais ho permeten, mantindre els grups actuals. Per a facilitar aquests càlculs, la Conselleria ha facilitat alguns plànols amb diferents tipologies d'aules/espais i la seua capacitat. En tot cas, en tota la Primària els grups que s'establisquen amb les indicacions anteriors es podran configurar amb alumnat de dos nivells consecutius.

A partir d'aquestes indicacions generals, la Conselleria ha elaborat una proposta de planificació dels grups d'Educació Infantil i Primària de cada centre amb la voluntat d'"optimitzar el nombre de grups respectant els criteris establits per les autoritats sanitàries". Per la seua banda, cada centre decidirà, en funció de les seues possibilitats si ha d'ampliar o reduir el nombre de grups proposats.

L'administració educativa informa, així mateix, que els centres assignaran a cada grup estable, d'Educació Infantil i fins a Quart curs de Primària, una tutora o tutor que, "amb caràcter general, serà l'única persona que interactue amb eixe grup de convivència estable".

"Sabem que aquesta és una qüestió sensible i complexa des del punt de vista educatiu i organitzatiu, però és l'única opció segura possible d'acord amb les indicacions sanitàries: reduïm el nombre d'interaccions en el centre i amb elles les possibilitats de contagi, així com facilitem la traçabilitat en el cas (mai desitjat) d'un possible positiu", raona el secretari autonòmic en la seua carta, consultada per Europa Press.

Afig que aquesta organització serà "evidentment temporal i exclusiva mentre dure la pandèmia", ja que el treball específic dels especialistes -els qui imparteixen Inglés, Música o Educació Física, per exemple- és "indispensable en cada grup".

"I precisament per a tractar de donar continuïtat als aprenentatges, -prossegueix- els mestres especialistes que no tinguen un grup estable de convivència assignat es coordinaran amb els tutors per a elaborar materials i activitats de la seua especialitat per a cada grup".

Recorda en aquest punt que el professorat especialista que no forma part del grup estable pot donar sessions mitjançant l'ús de tecnologies de les quals el centre dispose o adquirisca (per exemple, pissarra digital, projector o videoconferència des d'un altre espai del centre).

Agrega que, en el cas que es puga garantir la distància mínima interpersonal d'1,5 metres entre l'especialista i el grup estable de convivència (preferentment a l'aire lliure), es podrà impartir la classe acompanyat del tutor o tutora del grup 'bambolla'.

Els grups en els quals no s'establisquen grups estables de convivència (Quint i Sext) s'organitzaran de manera que l'estructura del currículum i la participació dels mestres especialistes s'ajuste el màxim possible a l'estructura habitual. La Conselleria recomana que, a eixe efecte, i en el cas que siga necessari que el professorat especialista actue com a tutor de grup, ho faça en aquests nivells.

PRESENCIALITAT EN SECUNDÀRIA

En una altra comunicació, Soler exposa les propostes per a ESO, Batxillerat, cicles formatius, Formació de Persones Adultes, escoles oficials d'idiomes, conservatoris i escoles de Música i Dansa. La formació per a tot l'alumnat serà presencial i els centres que no puguen garantir la presencialitat de tots els grups cada dia mantenint la distància mínima interpersonal d'1,5 metres hauran de garantir, com a mínim, la presència diària de tot l'alumnat de Primer d'ESO, FP Bàsica, PAC, PMAR i PR4.

Es contempla l'assistència en dies alterns de l'alumnat d'aquells grups que superen el nombre màxim per aula, determinat pel requisit de mantindre la distància interpersonal d'1,5 metres, una vegada vista l'organització dels espais i les disponibilitats del professorat després de reorganitzar els grups per al curs 2020-2021.

Finalment, els directors també han rebut informació sobre el menjador escolar. En aquest sentit, s'assenyala que s'està treballant en les opcions determinades en el document del Ministeri de Sanitat i de la Conselleria de Sanitat Universal.

En aquest document, s'apunta, entre altres qüestions, que es podran utilitzar les aules per a menjar, servint-se el menjar en elles amb la utilització de carros amb safates, de manera que es mantinguen les indicacions de Sanitat tant per als grups de convivència estable de cada centre com la distància interpersonal d'1,5 metres en nivells superiors.

AUGMENT MONITORS DE MENJADOR

Per tot açò, la Conselleria recalca que ha de calcular tant l'increment de les monitores i monitors de l'empresa de menjador necessaris com l'augment de despeses que es derivarien d'utilitzar lesaules com a menjador. A aquest efecte, demanen als equips directius que facen les seues estimacions per a poder pressupostar-les.