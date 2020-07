Salud da por "controlado" el brote de coronavirus relacionado con un vuelo de Bolivia

EDU BOTELLA

Villegas ha señalado que el brote relacionado con el vuelo de Bolivia está, en principio, "controlado" aunque admite que ha sido "muy complejo" porque ha afectado a muchos municipios. Hay más de 50 personas en cuarentena en esa empresa y se les sigue realizando la prueba PCR a todos los empleados, según Villegas, quien ha señalado que la compañía va a seguir cerrada hasta que Salud Pública garantice que no hay riesgo.

El consejero ha señalado que han venido otros vuelos de otras regiones que han ocasionado otros focos, pero no brotes (deben superar los tres casos para ello).

Además, ha destacado que son siete las personas llegadas en patera a las costas de la Región en la última semana que han tenido un resultado positivo por COVID-19 tras someterse a la prueba PCR. A este respecto, ha señalado que el servicio de Urgencias del 061 está realizando pruebas PCR a todas las personas que llegan por mar en esas circunstancias, activando protocolos de seguridad y realizando un seguimiento de los casos y de todos los contactos estrechos de los contagios detectados.

"Estamos en plena pandemia mundial con apertura parcial de fronteras y el buen tiempo, además, hace renacer ese auténtico drama social del Mediterráneo que supone la llegada de pateras de gente que huye de una realidad aterradora buscando una oportunidad", ha señalado el consejero, quien valora que son dos fenómenos sociales que este año coinciden con la situación de alerta en la que se encuentra el sistema sanitario.

Por ello, ha instado a "extremar las medidas de prevención y autoprotección", ya que "existe un alto riesgo de volver a la casilla de salida". Se trata de un riesgo "latente" como se ha comprobado en estos días con los dos brotes detectados por el Servicio de Epidemiología de la Región, según ha informado Villegas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En cuanto se detecte un caso sospechoso que entre en el territorio nacional a través de cualquier aeropuerto, el Ministerio va a avisar a las comunidades de destino para que sepan que va a llegar un viajero de estas características. Villegas ha reconocido que la Región todavía no ha recibido ninguna notificación en este sentido.

Con todo, ha lamentado que la capacidad que tiene el Ministerio de Sanidad para detectar casos es "insuficiente" ya que solo dispone del formulario que debe rellenar el viajero, de la detección visual y de la medición de fiebre. "Se pueden colar casos en los que las personas pueden estar sin fiebre en ese momento, que sean portadores asintomáticos o que sean portadores prodrómicos, es decir, antes de que se desarrolle la enfermedad", ha advertido.

Ha reconocido que el Ministerio está trabajando para evitar que vengan viajeros procedentes de países que tengan una incidencia superior a la europea, pero advierte que la gente que tiene residencia en España o que viene con un contrato de trabajo "puede entrar sin problemas". Por ello, cree que hay que poner "alguna medida más" o, de lo contrario, "van a seguir apareciendo casos sistemáticamente".

CENTRO PARA EXTRANJEROS

Villegas también se ha referido al anuncio del delegado del Gobierno en la Región, José Vélez, que este miércoles reconoció conversaciones con el gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS) para poner en marcha algún centro en el que puedan alojarse los inmigrantes llegados en patera que puedan haber estado en contacto con alguien con coronavirus.

Al ser preguntado por este asunto, Villegas ha señalado que la competencia de las personas que llegan en patera de manera irregular a la Región es de la Delegación del Gobierno. Desde el punto de vista sanitario, admite que han mantenido reuniones con miembros de la Delegación con el fin de elaborar los protocolos de atención sanitaria.

El objetivo de estos protocolos es "detectar qué grupos o pateras pueden ser objeto de riesgo por que haya alguna persona positiva porque, en ese caso, todos los pasajeros de la patera deben guardar cuarentena de 14 días".

"Dicho esto, nosotros estamos a disposición de la Delegación del Gobierno por si necesita colaboración", según Villegas, quien se ha ofrecido a ayudar "en todo" lo que pueda. "Si la Delegación no puede o no tiene capacidad tendrá que solicitar ayuda al Gobierno regional", según Villegas, quien puntualiza que esta petición no se ha hecho, de momento, de forma "reglada".

"El tema nos preocupa muchísimo porque, si no se hacen las cosas bien, al final, los que pueden salir perjudicados son nuestros ciudadanos", ha señalado Villegas.

REORGANIZACIÓN INTERNA

En este sentido, ha señalado que el SMS emitió este miércoles una nota interna para que el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y el Hospital General Universitario Santa Lucía se fijen como centros de referencia para el ingreso de pacientes con COVID.

Villegas ha señalado que se trata de una medida que fue solicitada por las áreas de salud con la que los servicios centrales estaba de acuerdo. El objetivo es organizar los recursos asistenciales y afrontar de la forma "más racional y con la mayor seguridad y protección" los posibles brotes que puedan surgir en la Región.

Ha recordado que, al inicio de la pandemia, se planteó que fuera la Arrixaca el hospital habilitado para recibir pacientes con COVID, aunque la realidad hizo luego "tener que adaptarnos". Ahora, explica que "es otro momento" en el que "es preferible adaptarnos por seguridad de los pacientes, de los trabajadores y por eficiencia". Y es que, añade, "lo mejor es tener a los pocos pacientes ingresados en dos centros para no poner en riesgo a toda la organización".

Al ser si la Región se encuentra en el mismo nivel de "estrés" respecto al inicio de la pandemia, Villegas ha subrayado que las cosas son "bastante diferentes" con respecto a marzo porque "la población ahora mismo está concienciada, estamos más protegidos y conocemos más la enfermedad".

Por ejemplo, actualmente se sabe que el contagio se da, fundamentalmente, de persona a persona y que el foco más importante es el ocasionado por el 30% de personas que no tienen síntomas, porque es el más difícil de controlar. "El peligro ahora mismo está en que la gente se relaje y tengamos brotes que se descontrolen", ha admitido.

BALANCE DE CASOS

Según los datos del Servicio de Epidemiología sobre la situación de este miércoles a las 23.59 horas, el número total de afectados desde el inicio de la pandemia asciende a 3.359 personas, de las que 1.696 han sido acreditadas mediante prueba PCR. Además, el número de casos activos ascendía a 70 personas y había 13 ingresados, uno de ellos en la UCI.

Villegas ha recordado que este miércoles se produjo un nuevo fallecido por coronavirus relacionado con el brote del avión procedente de Bolivia, una mujer de 98 años residente en una pedanía de Moratalla, y ya son 151 los muertos por este motivo.

Por su parte, la cifra de personas curadas aumenta ligeramente hasta las 1.478, y sigue creciendo el número de pruebas realizadas por PCR (64.038) y por anticuerpos (61.378).

Villegas ha hecho un llamamiento a la sociedad para pedir "responsabilidad y disciplina, así como el respeto a las medidas de higiene, autoprotección, distancia social y uso de la mascarilla de forma correcta para evitar contagios".