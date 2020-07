Cultura.- VLC Negra se celebrarà del 6 al 14 de novembre amb un doble format presencial i online

Després d'eixir de l'estat d'alarma i barrejar possibles opcions, s'ha buscat una data que concedira certa distància en el temps i no coincidira amb altres cites importants del panorama literari, com les fires del llibre de València i de Madrid o altres festivals de novel·la negra, expliquen els responsables de la cita cultural.

El coronavirus ha obligat, a més, a reorientar el format del festival. Excepte que un nou estat d'alarma ho impedisca, es combinaran activitats presencials que compliran amb les mesures de seguretat que estiguen vigents durant eixes dates, amb altres online.

"La celebració, durant el mes d'abril, de la iniciativa 'VLC Negra a casa', ens ha permès provar nous formats per als nostres seguidors en xarxes socials. Els resultats ens animen a aprofundir en aquesta via de cara al festival. A més, anem a adoptar ferramentes tecnològiques noves que ens permetran configurar una oferta molt atractiva per a la nostra comunitat digital, la qual ha crescut durant la pandèmia", assenyala, en un comunicat, el director del certamen, Jordi Llobregat.

Una altra de les conseqüències d'aquesta situació excepcional ha sigut un major acostament a altres festivals, amb els qui VLC Negra ja mantenia "bones relacions". Un de les iniciatives que ha cristal·litzat, recorden, és el llançament del Premi Paco Camarasa, el llibreter valencià que va ser fundador del festival BCNegra, que va regentar l'enyorada llibreria 'Negra y criminal' en la Barceloneta i que va morir el 2018.

VLC Negra li havia concedit el premi 'Francisco González Ledesma' a penes un any abans. Es tracta d'un guardó que atorgaran "nou dels més importants festivals de gènere negre que se celebren a Espanya".

Però les col·laboracions amb altres festivals no acaben ací. Enguany se'n va a celebrar per primera vegada un acte conjunt entre dos festivals: VLC Negra i Getafe Negro, que se celebra a la fi d'octubre.

"Des dels inicis del festival mantenim una excel·lent relació amb Lorenzo Silva, comissari de Getafe Negro, que habitualment se celebra a la fi d'octubre. En haver de traslladar les dates del festival a l'últim trimestre ens vam posar en contacte amb ell, que es va mostrar molt obert al fet que poguérem col·laborar. Finalment, celebrarem un esdeveniment digital de màxim nivell durant la setmana que separa tots dos festivals en el calendari", desvetla el director de VLC Negra.

AUTORS INTERNACIONALS ONLINE

La pandèmia ha reduït "dràsticament" les opcions de comptar amb autors internacionals de primera fila, com ha ocorregut en anys anteriors. Però pel mateix motiu, i per l'experiència acumulada a l'abril, s'ha obert la via de les entrevistes online, que eviten el viatge de l'autor i redueixen la seua col·laboració amb el festival a un parell d'hores davant l'ordinador des de sa casa, una cosa molt més assequible que passar tres dies fora per a participar de manera presencial en una trobada amb lectors.

Segons anticipa Llobregat, "es treballa amb diverses editorials i barrejant diversos noms d'alt nivell". "I esperem poder donar bones notícies als nostres seguidors", apunta.

L'ajuda a les llibreries és un altre dels objectius d'aquesta atípica edició. Si abans de la pandèmia ja tenien una situació complicada, després de l'arribada de la Covid-19 el panorama s'ha agreujat. VLC Negra, que manté un compromís amb aquests establiments, també va a engegar campanyes de suport a la compra de llibres.