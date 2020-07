Atur.- La CEV demana un pla de reconstrucció que tinga en compte les demandes d'empresaris i genere certesa

Així ho ha indicat en un comunicat després de conéixer-se que l'autonomia lidera les dades de l'atur al juny, en créixer la desocupació en 16.279 persones (+3,7%), amb el que el nombre total de persones sense ocupació es va situar en les 485.019.

La CEV, la qual ha posat en valor que a la Comunitat Valenciana ja han sigut desafectades dels ERTO més del 49% de les persones afectades, més de 206.709 treballadors, ha realitzat una valoració negativa tant de les dades de l'atur com de contractació i afiliació de juny.

Així, assenyala que, malgrat que les dades incorporen un element "atípic i distorsionador" -el col·lectiu 'sense ocupació anterior' puja en 14.781 persones per a complir el requisit d'optar a l'Oferta Pública d'Ocupació (OPE) com a "auxiliar plans de contingència platges Covid-19"-, "la veritat és que, descomptat aquest 'efecte crida', l'atur ascendiria a la Comunitat a 442.015 persones, 1.498 persones més que el mes anterior, i aquest augment suposaria unes pujades equivalents al 0,34% en taxa mensual, i el 25,81% en taxa anual".

En tots dos casos aquestes xifres suposen un "repunt" pel que fa a l'evolució mostrada en el mes anterior i unes pujades per sobre de la mitjana nacional. La patronal incideix que juny ha sigut un mes "absolutament atípic, en el qual la desescalada s'ha efectuat de forma asimètrica entre les diferents comunitats autònomes" i amb la fi de l'estat d'alarma el dia 21.

"Tot açò afig graus de complexitat en l'anàlisi i la valoració de la variació de l'atur, la contractació i l'afiliació, tant en el seu vessant intermensual com a interanual", assenyala, per a subratllar que les persones que segueixen afectades pels ERTO "no estan incorporades en les dades de l'atur com a demandants d'ocupació, però mantenen l'alta en l'afiliació a la Seguretat Social".

Amb aquestes matisacions, la CEV recalca en taxa mensual que es denota un repunt de l'atur amb major incidència en les províncies de València i Alacant, i en totes elles, inclosa la de Castelló, per sobre de la mitjana nacional. Al contrari del que ocorre en mitjana nacional, l'atur avança tant entre els homes (3,57%) com entre les dones (3,79%).

Com a única dada relativament positiva, la CEV destaca l'afiliació a la Seguretat Social, que avança a la Comunitat un 0,25% en taxa mensual, encara que 0,12 punts percentuals per sota de la mitjana nacional (0,37%).