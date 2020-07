Atur.- Generalitat afirma que la majoria de nous aturats són els inscrits per a accedir a l'oferta d'auxiliar de platja

Tant és així, que prop del 90% de les noves persones aturades són joves, la majoria sense cap ocupació anterior i les altes es concentren en tres dies concrets: 10, 11 i 12 de juny, període en el qual Labora va gestionar l'alta de 14.195 noves persones, vinculada a l'oferta de 1.000 llocs de treball de la Conselleria de Justícia.

Així ho ha explicat Enric Nomdedeú després de conéixer les xifres de desocupació registrada que ha donat a conéixer el Ministeri de Treball i Economia i que revelen un increment en el mes de juny de 16.278 persones (+3,70%) a la Comunitat Valenciana.

Per contra, Enric Nomdedéu ha valorat les dades d'afiliació a la Seguretat Social, "la dada més real", ha dit, les quals reflecteixen que hi ha més de 4.509 nous treballadors (+0,25%). Per tant, "s'han creat llocs de treball independentment de les inscripcions a les oficines de Labora", ha subratllat.

De la mateixa manera ha ressaltat el fet que s'hagen creat llocs de treball en la Indústria (on l'atur ha descendit un -1,54%) o en la Construcció, on l'atur ha baixat un -2,68%.

No obstant açò, el secretari autonòmic ha reconegut que "les xifres segueixen sent preocupants" i des de Labora i ha garantit que "des de la Conselleria d'Economia Sostenible seguim treballant en la implementació de plans que puguen contribuir a recolzar la creació d'ocupació", conclou en un comunicat.