Kim Kardashian, sorprendida de la ocurrencia de su marido,Kanye West: hacer del baño un "bosque encantado"

La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y a Kim Kardashian pues también. Aunque en su caso tienen el nombre y el apellido de su marido, Kanye West. El rapero ha decidido apoyar la profesión de influencer de su esposa dándole el material perfecto para su Instagram.

Los cerca de 178 millones de seguidores que tiene la empresaria en la red social han podido ver con algo de pasmo la sorpresa que le tenía reservada el autor de Stronger, Mercy o Famous a su mujer cuando regresara a casa con algo que se le había ocurrido.

Y eso no ha sido otra cosa que remodelar el baño diseñada en exclusiva por él mismo. Sin escatimar en gastos, pero sin hacer un uso barroco de ellos, el músico decidió que lo que le faltaba a dicha estancia era un bosque minimalista y se puso manos a la obra.

La story de la socialité de 39 años, de quien su marido está "orgulloso" de que sehaya convertido "oficialmente en multimillonaria", era obvio que saldría en el momento en el que lo viera, como así fue: nada más abrir la puerta se puso a grabar el vídeo que más tarde no cesaría de ser reproducido por sus fans más acérrimos.

"Bueno, pues he llegado a casa y me acabo de encontrar todo el baño decorado como un bosque... encantado", asegura casi susurrando la influencer. "Es precioso y visualmente muy hermoso", sostiene mientras no deja de andar en círculos alrededor de las plantas.

Por si fuera poco, ha dejado a sus seguidores con la miel en los labios, porque el vídeo acaba con ella asegurando que, además, "esta sorpresa ha llegado con una nota muy especial" de su marido, aunque no ha querido desvelar que ponía en esta.