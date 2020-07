La Unió pide una campaña como en Baleares para que las monodosis de aceite no eliminen las botellas en la hostelería

Desde la organización agraria piden que "no se priorice el uso indiscriminado de monodosis como se está haciendo", ya que esto "evita la diversidad, perjudica a la calidad -pues muchos de ellos no son vírgenes extra- y no se reduce el impacto ambiental que generan los envases de un solo uso".

Según La Unió, "el uso masivo de las monodosis de aceite beneficia a las grandes corporaciones olivareras que tienen una gran capacidad inversora y crea un grave perjuicio a la mayor parte de productores y envasadores de la Comunitat Valenciana", que "no pueden competir en igualdad de condiciones".

"No es extraño acudir ahora a cualquier restaurante o bar de nuestra comunidad autónoma y observar que tienen las mismas monodosis en la mayor parte de ellos", lamenta la entidad en un comunicado.

Con la declaración del 'estado de alarma' por la Covid-19 se establecía por parte del Gobierno de España, en relación a las medidas de higiene y/o prevención en la prestación del servicio en terrazas, que "se tendrán que eliminar los productos como las vinagreras, aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando las monodosis desechables o su servicio en otros formatos bajo petición del cliente". Esta redacción, a pesar de ser "ambigua", apunta La Unió, "no afecta al uso de botellas no rellenables".

El Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19 continúa estableciendo como condición que se tiene que respetar en la hostelería y la restauración la prioridad de uso de productos monodosis desechables, o su servicio en otros formatos bajo petición del cliente, para dispensación de servilletas, palillos, vinagreras, aceiteras y otros utensilios similares. "También resulta ambigua su redacción, pero no descarta para nada el uso de las botellas no rellenables", puntualiza.

Así lo ha interpretado el Gobierno de Baleares que ha lanzado una campaña sobre el uso del aceite de Mallorca en la restauración, en la que informa a los hosteleros y restauradores que pueden continuar ofreciendo aceite en el envase de botella de siempre y que su uso es sanitariamente seguro y correcto con unas simples normas de prevención.

La Unió pide extender esta campaña al ámbito geográfico de la Comunitat Valenciana y considera que en bares, restaurantes y hoteles se puede ofrecer y pedir aceites valencianos con total seguridad con unas sencillas normas de prevención y que ahora que estamos ya en la 'nueva normalidad' se hace más necesario para evitar esta tendencia de uso de monodosis con la sensación de que son más seguros.

La organización considera que "no se puede echar por tierra todo el trabajo de promoción que se ha venido efectuando estos últimos años" por parte de un numeroso grupo de emprendedores que han intentado, con un importante esfuerzo e inversión, sacarle un valor añadido a su producción de aceite y han apostado no solo por la calidad sino también por la distribución de proximidad.

Cabe señalar que el sector del aceite de oliva de la Comunitat Valenciana atraviesa un "mal momento con una caída sin frenos de los precios para los productores, agravada por el cierre del canal Horeca durante tanto tiempo". "Circunstancias como la potenciación de las monodosis no ayudan sin duda a su recuperación", concluye el comunicado.