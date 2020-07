Demi Lovato, rota por la muerte de su abuelo, lamenta no poder despedirse de él: "Así es la realidad de la pandemia"

Demi Lovato atraviesa unos días complicados. La cantante anunció este miércoles el fallecimiento de su abuelo Perry, de quien no podrá despedirse debido a la crisis del coronavirus. "Esta mañana me he despertado con la noticia de la muerte de mi abuelo", avanzó en su última publicación de Instagram.

La cantante de 27 años compartió tres fotografías para dedicarle unas sentidas palabras a su abuelo, que arrastró una enfermedad durante años. "Llevaba años enfermo, así que me siento aliviada porque mi abuelo ya no siente dolor", confesó.

"Me entristece pensar que mi familia no podrá despedirse con un funeral, por lo menos durante un tiempo. Pero es esta la realidad durante esta pandemia", lamentó sobre la crisis global.

El abuelo de la artista era un predicador evangelista que "amaba a Dios ferozmente", afirmó antes de dedicarle unas últimas líneas: "Siento no tener más fotos nuestras, pero sí guardo muchos recuerdos que me harán sonreír hasta que volvamos a vernos. Descansa en paz. te quiero".

Asumir la muerte de un ser querido no es fácil. Y menos aún en medio de una pandemia, lo que impide que se produzcan despedidas dignas. Por ello, la actriz norteamericana deberá centrarse en sus proyectos profesionales (recientemente lanzó su nuevo tema, Love me) y refugiarse en sus seres queridos para conseguir distraerse.

Por otro lado, Lovato consiguió tachar uno de sus propósitos a mediados de junio, cuando consiguió por fin deshacerse de la mansión en la que sufrió en 2018 una sobredosis que casi acaba con su vida, una espectacular casa ubicada en el lujoso barrio de Beverly Hills, en la ciudad de Los Ángeles, en California.